На «Ведучи» и «Мамисоне» начался активный этап строительства

В ходе рабочей поездки в Чеченскую Республику и Республику Северная Осетия-Алания заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров и генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов проинспектировали ход строительства объектов инженерной и горнолыжной инфраструктуры.

В частности, на «Ведучи» начался активный этап создания новой зоны катания на северном склоне. Подрядчик начал монтаж одного из уникальных инженерных сооружений — опоры четырехкилометровой канатной дороги над Аргунским ущельем. Она свяжет южный и северный склоны курорта. Высота данной опоры — 80 метров, при этом в пике канатка расположится на высоте 400 метров над землей. На нижней и верхней станциях канатной дороги также ведутся работы по укреплению конструкций фундамента.

Большая часть трасс (15 км) будущего горнолыжного курорта была построена и сдана в прошлом году. С наступлением весеннего сезона возобновилось строительства канатных дорог и инженерной инфраструктуры.

Строители также приступили к созданию гаража для гондол, готовят основания для линейных опор и котлованы будущих станций еще для трех канатных дорог. На площадке задействовано порядка 200 человек и 70 единиц техники.

На будущем курорте «Мамисон» в Северной Осетии также началось активное строительство уникальной по технологическим параметрам канатной дороги, которая обещает стать самой протяженной канаткой гондольного типа в стране. В десятиместных кабинках туристы будут подниматься на высоту 3 200 метров. С учетом сложного рельефа и пересеченной местности канатную дорогу смонтируют на 21 опоре.

Сегодня проводится устройство фундаментов колонн нижней станции канатной дороги, гаража подвижного состава, а также расчистка площадок и подготовка к бетонированию. Подготовительные работы начались и на объектах второй канатки, где высота снежного покрова сегодня еще достигает двух метров. Это будет кресельная дорога на 13 опорах, протяжённостью 1,6 км, по ней будут курсировать 72 кабинки.

Вдоль канаток в скором времени начнется профилирование горнолыжных трасс и создание системы искусственного снегообразования. Строительно-монтажные работы сегодня ведутся на площадках многофункционального центра, гаража ратраков, будущей плоскостной парковки, а также на объектах инженерной инфраструктуры.

По словам Сергея Назарова, есть риски отставания от сроков по части объектов резидентов ОЭЗ — частных инвесторов. Речь о необходимых курорту местах размещения и общепита. Сейчас команда прорабатывает альтернативные варианты, в частности, принято решение привлечь резидента для создания видового ресторана на верхней станции канатной дороги.

По итогам осмотра на стройплощадках «Ведучи» и «Мамисон» прошли совещания с представителями правительств республик, подрядных организаций, института развития Кавказ.РФ. На них предлагались решения возникающих проблем, к примеру, связанных с привлечением квалифицированных специалистов для выполнения монолитных работ.

С учетом сложности монтажа технологического оборудования и продолжительности пусконаладочных работ канатных дорог Сергей Назаров поручил совместно с местными властями мобилизовать необходимые трудовые ресурсы для соблюдения графика. По его словам, есть основания говорить, что задачу по запуску курортов в новом сезоне удастся выполнить.

