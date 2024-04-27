Названы лучшие студенческие проекты ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
25 апреля в рамках IV Всероссийского межвузовского форума «Искусство управлять: наука, практика, проектные технологии» прошел финал конкурса студенческих проектов ГУУ.
Победителей и экспертов конкурса приветствовал проректор ГУУ Дмитрий Брюханов.
«Участвуя в конкурсах проектов, создавая собственный продукт, студенты на практике получают профессиональные навыки, которые станут их конкурентным преимуществом в будущем. Ребята сегодня продемонстрировали знание проектной деятельности, умение выступать и представлять свои работы. Это уникальный шанс, позволяющий реализовать предпринимательский опыт ещё во время обучения в ГУУ», – заметил Дмитрий Юрьевич.
Всего было подано более 100 заявок по четырем номинациям: социальные, консалтинговые, исследовательские проекты и бизнес-проекты (стартапы). Наибольшей популярностью в этом году пользовалось направление исследовательских проектов.
В финал конкурса вышло по 10 проектов в каждой номинации.
Оценивали представленные работы члены компетентного жюри, в том числе представители проектного офиса ГУУ, ведущих вузов Москвы и таких компаний, как Сбер, Роскачество, ИПИ-Лаб, АО Тандер, ББР Банк, ПАО Сбербанк, Общероссийская организация «Городские реновации» и другие.
В результате горячих обсуждений и всесторонней оценки проектов, были выбраны по три победителя в каждой номинации, а также обладатель приза зрительских симпатий. Авторы лучших проектов получили дипломы, ценные призы от ГУУ и партнеров, а также специальные призы от ИПИ-Лаб, направленные на развитие и реализацию их проектов.
Исследовательские проекты
1 Место. Проект DreamTrip. Делаем автотуризм доступнее.
Состав команды: Анна Гришкина, Роман Мельников, Лариса Соколова. Куратор: Артем Меренков.
2 Место. Интеграция СИМ в транспортную систему города.
Состав команды: Игорь Васильев, Людмила Молодцова. Куратор: Галина Ласточкина
3 Место. Методы привлечения и удержания IT-специалистов в компании.
Состав команды: Арина Журавлёва, Анастасия Логинова, Алёна Сатьянова, Наида Исмаилова, Анастасия Макеева, Кристина Семёнова. Куратор: Александра Митрофанова.
Консалтинговые проекты
1 Место. Сервис для транскрибации записей собраний.
Состав команды: Полина Тележинская, Анна Сумар. Куратор: Анна Терехова.
2 Место. Формирование независимой оценки деятельности образовательной организации с применением технологии искусственного интеллекта.
Состав команды: Ольга Плесская, Егор Скачков, Николай Вацик, Алексей Натаров. Куратор: Ольга Писарева.
3 Место. Разработка автоматических отчётов из сервиса управления Taiga.
Состав команды: София Федорахина, Наталья Сахарова, Кирилл Акулич. Куратор: Анна Терехова.
Социальные проекты
1 Место. Разработка профориентационного Чат-бота для школьников.
Состав команды: Анастасия Пронина, Альмира Валитова, Буй Тхи Тхань Ха, Хоанг Нгок Лан, Хоанг Вьет Чинь. Куратор: Ирина Романова.
2 Место. Реализация туристского потенциала г. Егорьевска.
Состав команды: Анна Ермолаева, Владислав Лазарев, Арман Сафарян, Виктория Фотиева. Куратор: Ирина Милькина.
3 Место. Управление профориентацией в цифровом пространстве на примере направления подготовки «Управление персоналом».
Состав команды: Елизавета Завгородняя, Алена Ермолина, Екатерина Шабинская, Ксения Тарасова, Лилия Капмарь. Куратор: Анастасия Лобачёва.
Бизнес-проекты (стартапы)
1 Место. m.GEN
Состав команды: Варвара Карамышева, Анастасия Карамышева, Михаил Зорин, Артём Гайбович. Куратор: Дмитрий Долгополов.
2 Место. Choko-Mokko
Состав команды: Анастасия Лобанова, Анна Степанова, Наталья Семаш, Рашид Мусаев, Рустам Гейдаров. Куратор: Наталья Казанцева.
3 Место. Разработка системы букинга аренды контейнеров и морской перевозки.
Состав команды: Дарья Кобцева, Дмитрий Титаев, Екатерина Сикерина, Глеб Николаев. Куратор: Полина Аверьянова.
Приз зрительских симпатий
Женское сообщество «PRO тебя».
Состав команды: Людмила Коновалова, Надежда Шиян, Варвара Лисовских, Мария Стеблина, Анастасия Черкасова, Алина Горанько. Куратор: Владислав Остапенко.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 27.04.2024
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