Названы лучшие студенческие проекты ГУУ

25 апреля в рамках IV Всероссийского межвузовского форума «Искусство управлять: наука, практика, проектные технологии» прошел финал конкурса студенческих проектов ГУУ.

Победителей и экспертов конкурса приветствовал проректор ГУУ Дмитрий Брюханов.

«Участвуя в конкурсах проектов, создавая собственный продукт, студенты на практике получают профессиональные навыки, которые станут их конкурентным преимуществом в будущем. Ребята сегодня продемонстрировали знание проектной деятельности, умение выступать и представлять свои работы. Это уникальный шанс, позволяющий реализовать предпринимательский опыт ещё во время обучения в ГУУ», – заметил Дмитрий Юрьевич.

Всего было подано более 100 заявок по четырем номинациям: социальные, консалтинговые, исследовательские проекты и бизнес-проекты (стартапы). Наибольшей популярностью в этом году пользовалось направление исследовательских проектов.

В финал конкурса вышло по 10 проектов в каждой номинации.

Оценивали представленные работы члены компетентного жюри, в том числе представители проектного офиса ГУУ, ведущих вузов Москвы и таких компаний, как Сбер, Роскачество, ИПИ-Лаб, АО Тандер, ББР Банк, ПАО Сбербанк, Общероссийская организация «Городские реновации» и другие.

В результате горячих обсуждений и всесторонней оценки проектов, были выбраны по три победителя в каждой номинации, а также обладатель приза зрительских симпатий. Авторы лучших проектов получили дипломы, ценные призы от ГУУ и партнеров, а также специальные призы от ИПИ-Лаб, направленные на развитие и реализацию их проектов.

Исследовательские проекты

1 Место. Проект DreamTrip. Делаем автотуризм доступнее.

Состав команды: Анна Гришкина, Роман Мельников, Лариса Соколова. Куратор: Артем Меренков.

2 Место. Интеграция СИМ в транспортную систему города.

Состав команды: Игорь Васильев, Людмила Молодцова. Куратор: Галина Ласточкина

3 Место. Методы привлечения и удержания IT-специалистов в компании.

Состав команды: Арина Журавлёва, Анастасия Логинова, Алёна Сатьянова, Наида Исмаилова, Анастасия Макеева, Кристина Семёнова. Куратор: Александра Митрофанова.

Консалтинговые проекты

1 Место. Сервис для транскрибации записей собраний.

Состав команды: Полина Тележинская, Анна Сумар. Куратор: Анна Терехова.

2 Место. Формирование независимой оценки деятельности образовательной организации с применением технологии искусственного интеллекта.

Состав команды: Ольга Плесская, Егор Скачков, Николай Вацик, Алексей Натаров. Куратор: Ольга Писарева.

3 Место. Разработка автоматических отчётов из сервиса управления Taiga.

Состав команды: София Федорахина, Наталья Сахарова, Кирилл Акулич. Куратор: Анна Терехова.

Социальные проекты

1 Место. Разработка профориентационного Чат-бота для школьников.

Состав команды: Анастасия Пронина, Альмира Валитова, Буй Тхи Тхань Ха, Хоанг Нгок Лан, Хоанг Вьет Чинь. Куратор: Ирина Романова.

2 Место. Реализация туристского потенциала г. Егорьевска.

Состав команды: Анна Ермолаева, Владислав Лазарев, Арман Сафарян, Виктория Фотиева. Куратор: Ирина Милькина.

3 Место. Управление профориентацией в цифровом пространстве на примере направления подготовки «Управление персоналом».

Состав команды: Елизавета Завгородняя, Алена Ермолина, Екатерина Шабинская, Ксения Тарасова, Лилия Капмарь. Куратор: Анастасия Лобачёва.

Бизнес-проекты (стартапы)

1 Место. m.GEN

Состав команды: Варвара Карамышева, Анастасия Карамышева, Михаил Зорин, Артём Гайбович. Куратор: Дмитрий Долгополов.

2 Место. Choko-Mokko

Состав команды: Анастасия Лобанова, Анна Степанова, Наталья Семаш, Рашид Мусаев, Рустам Гейдаров. Куратор: Наталья Казанцева.

3 Место. Разработка системы букинга аренды контейнеров и морской перевозки.

Состав команды: Дарья Кобцева, Дмитрий Титаев, Екатерина Сикерина, Глеб Николаев. Куратор: Полина Аверьянова.

Приз зрительских симпатий

Женское сообщество «PRO тебя».

Состав команды: Людмила Коновалова, Надежда Шиян, Варвара Лисовских, Мария Стеблина, Анастасия Черкасова, Алина Горанько. Куратор: Владислав Остапенко.

