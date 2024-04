Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчёта Правительства в Госдуме

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

По поручению Президента Правительство продолжает работу над формированием новых национальных проектов. Их подготовку федеральные органы исполнительной власти обеспечат во взаимодействии с профильными комитетами палат Федерального Собрания. Такое поручение дал Председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчёта в Госдуме.

Во время отчёта Михаил Мишустин отметил, что нужна совместная работа над новыми национальными проектами со всеми федеральными органами исполнительной власти и профильными комитетами Совета Федерации и Госдумы.

Речь в том числе идёт о подготовке новых национальных проектов – «Семья», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальных проектов технологического суверенитета. Об их запуске объявил Президент в ходе Послания Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года.

В перечне поручений по итогам отчёта в Госдуме также обозначен ряд инициатив, нацеленных на подготовку специалистов по наиболее востребованным направлениям. Так, Минпросвещения и Минобрнауки совместно с заинтересованными ФОИВ и Госдумой предстоит проработать вопрос о совершенствовании подготовки педагогических кадров в системе высшего образования с учётом поручения Президента.

Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзор должны подготовить предложения по совершенствованию системы подготовки медицинских работников.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой и Минздраву поручено проработать совместно с Госдумой вопрос о создании рабочей группы по контролю и мониторингу кадрового обеспечения системы здравоохранения.

Выступая с отчётом в Госдуме, Михаил Мишустин напомнил, что для решения вопроса нехватки медицинских кадров на местах уже реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В прошлом году в них приняли участие свыше 6,5 тысячи медиков.

Михаил Мишустин представил парламентариям отчёт о результатах работы Правительства за 2023 год 3 апреля 2024 года. Основными темами стали вопросы развития экономики, социальной сферы и научно-технологического потенциала страны. В завершение выступления Председатель Правительства ответил на вопросы депутатов всех фракций. В мероприятии также приняли участие представители делового, экспертного и научного сообщества. В общей сложности отчёт продолжался около пяти часов.

