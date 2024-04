Михаил Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 апреля отмечается День российского парламентаризма.

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма.

История отечественного демократического института началась 27 апреля 1906 года, когда состоялось первое заседание Государственной Думы Российской империи. Это событие изменило политическое устройство и систему общественных ценностей страны.

Сегодня Федеральное Собрание играет ключевую роль в развитии государства, защите конституционных прав и свобод граждан, в обеспечении суверенитета и национальной безопасности. Создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая база, соответствующая современным требованиям. Все ваши законодательные инициативы направлены на решение стратегических задач, осуществление значимых проектов, охватывающих важнейшие сферы – экономику, образование, здравоохранение, культуру и экологию.

Уверен, что конструктивное взаимодействие парламента с органами власти всех уровней и в дальнейшем будет способствовать росту экономики страны и улучшению качества жизни людей.

Желаю вам успехов в работе на благо России. Крепкого здоровья вам и вашим близким.

М.Мишустин

