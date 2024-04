Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Михаил Мишустин поздравил генерального директора Музея музыки с 60-летием.

В телеграмме, в частности, отмечается:

«Вы внесли значительный вклад в развитие отечественной культуры, сохранение и популяризацию духовного наследия. Под Вашим руководством уникальный фонд продолжает пополняться артефактами, бесценными музыкальными инструментами мастеров разных стран и эпох. Обновляются экспозиции редких книг, периодических изданий, нотных и литературных авторских рукописей. Ведётся научно-исследовательская, методическая и просветительская деятельность, реализуются масштабные творческие и мультимедийные проекты.

Особого уважения заслуживают Ваша работа во главе Духового общества имени Валерия Халилова и то внимание, которое Вы уделяете воспитанию подрастающего поколения музыкантов, развитию их творческих способностей и талантов.

Желаю Вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI