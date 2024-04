Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

?оссия проводит активную работу по повышению эффективности механизмов по укреплению сотрудничества с дружественными странами. Министерство экономического развития России по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина с прошлого года оценивает основные аспекты работы МПК и составляет рейтинг наиболее эффективных и активных. По итогам 2023 года межправкомиссии со странами ЕАЭС вошли в топ-рейтинг ведомства. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил по итогам стратегической сессии «Евразийская интеграция в многополярном мире».

Участники дискуссии предметно обсудили стратегические перспективы развития трёх основных интеграционных контуров на евразийском пространстве – Союзного государства, Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств. Особое внимание было уделено дальнейшим направлениям развития ЕАЭС. Союз в этом году отмечает своё десятилетие.

По итогам 2023 года рост ВВП ЕАЭС достиг 3,8%, что значительно лучше среднемировых темпов роста. Динамика развития Союза опережает Европейский союз, балансирующий на грани рецессии. Показатели ВВП остальных стран СНГ, не вошедших в ЕАЭС, также демонстрируют положительную динамику – рост на 3,2%.

«Сегодня Евразийский экономический союз выступает драйвером интеграционных процессов в Евразии, формирует мощный импульс для роста экономик всех его участников, – отметил Максим Решетников. – Сейчас по поручению Президентов стран «евразийской пятёрки» готовим новый стратегический План развития Союза до 2030 года. Документ находится на стадии обсуждения между всеми странами-участницами Союза».

Участники стратегической сессии детально обсудили подходы к дальнейшему развитию производственной кооперации и поддержке локализации на евразийском пространстве. В этом году планируется запуск механизма софинансирования промышленных кооперационных проектов из бюджета ЕАЭС с ежегодным объёмом финансирования в 1,8 млрд руб.

«Особое внимание уделили «человеческому» измерению интеграции – решениям и управленческим практикам, которые позволят сформировать комфортную среду для развития и самореализации наших граждан, – отметил Максим Решетников. – У России в этом вопросе есть ряд успешных решений, которые мы готовы предложить партнёрам по Союзу – к примеру, в областях поддержки МСП, повышения производительности труда, развития городской среды».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI