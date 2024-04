Минэкономразвития: драйвером развития туризма должно стать сбалансированное законодательство

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков принял участие в заседании Президиума Совета законодателей России, которое прошло в Санкт-Петербурге под руководством первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Яцкина и заместителя Председателя Государственной Думы Ирины Яровой. Вопросы развития туризма и законодательства в этой сфере стали одной из центральных тем встречи.



«Президент поставил перед нами задачи – увеличение туристических поездок к 2030 году до 140 млн человек, почти в два раза, и увеличение доли ВВП до 5%, что тоже почти в два раза, по итогам прошлого года – 2,8%. Это весьма амбициозные задачи, которые требуют вовлечения всех органов власти. Драйвером, конечно, должно стать сбалансированное законодательство, мы над этим сейчас очень активно работаем. Основываем свою работу вместе с Советом Федерации и Государственной Думой на четырех принципах. Первый – создание условий для поступательного развития при минимальном государственном регулировании, второе – обеспечение возможности конкурировать, равных возможностей для всех участников рынка. Третье – защита прав и интересов туристов, защита инвестиций в туризм, четвертое – это социальная составляющая туризма, как неотъемлемая часть путешествий», – сказал Дмитрий Вахруков.



Заместитель министра отметил, что сегодня ключевой задачей является развитие предложения качественных услуг внутри страны, стимулирование роста нового номерного фонда, создание точек притяжения туристов, транспортная доступность и доступность различных туристических продуктов. Среди наиболее значимых принятых мер – отмена НДС для гостиниц и освобождение от НДС туроператоров. «Большой высвобожденный ресурс, как мы видим, направлен в инвестиции. У нас по итогам прошлого года в отрасль вложено более 800 млрд рублей после 590 млрд рублей в 2022 году. И, безусловно, на это повлияло решение по обнулению НДС», – подчеркнул Дмитрий Вахруков.



В настоящее время одним из ключевых направлений работы Минэкономразвития является классификация средств размещения. Это будет способствовать «обелению» рынка, а также позволит туристам рассчитывать на оказание качественных услуг вне зависимости от региона.

Кроме того, министерство видит важной задачей введение в гостиницах невозвратных тарифов наравне с возвратными, что позволит увеличить загрузку средств размещения и снизить стоимость услуг для туристов. Предлагается определить регламент процедуры возврата таких бронирований при ряде условий, а также установить предельный размер разницы между стоимостью тарифов, что позволит путешественникам выбрать тариф, исходя из своих предпочтений и конкретной ситуации.



В заключение выступления Дмитрий Вахруков отметил, что большую работу министерство проводит в части автомобильного и семейного туризма.



Также Минэкономразвития проработает предложения Совета Федерации и Государственной Думы в части семейного туризма, прозвучавшие на заседании Президиума Совета законодателей России.



В заседании приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, исполнительный директор Корпорации Туризм.РФ Сергей Красноперов, заместитель министра финансов России Павел Кадочников.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI