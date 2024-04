Марат Хуснуллин: Более 700 тысяч россиян переехали из аварийного жилья с 2019 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

В России по нацпроекту «Жильё и городская среда» с 2019 года расселили почти 11,8 млн кв. м аварийных домов, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. Программа реализуется по поручению Президента Владимира Путина.

«Расселение аварийного жилья – важное социально значимое направление нашей работы. Оно даёт людям возможность переехать из непригодных для жизни домов, а также повысить качество среды в населённых пунктах. В этой работе мы уже преодолели новый рубеж – с 2019 года жилищные условия улучшили 701 215 жителей аварийных домов. За это время аварийный жилфонд в регионах сократился почти на 11,8 млн кв. м. Это серьёзные показатели, которые говорят о хороших темпах реализации программы», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, в числе лидеров по количеству переселённых из аварийного жилья граждан – Ханты-Мансийский автономный округ, где жилищные условия улучшили 50,9 тысячи человек, Пермский край – 47 тысяч, Ямало-Ненецкий автономный округ – 43,9 тысячи, Республика Саха (Якутия) – 40,5 тысячи, Кемеровская область – 28,9 тысячи человек.

«С начала года по федпроекту расселено 19,3 тысячи человек из 309 тыс. кв. м непригодного жилья. Всего в 2024 году планируется расселить 1,8 млн кв. м аварийных площадей, на которых проживают 98,6 тысячи граждан. Стоит отметить, что регионы Российской Федерации в рамках собственных программ и мероприятий с начала года улучшили жилищные условия порядка 5,5 тысячи граждан. Реализация новой программы по расселению аварийного жилья, озвученная Президентом России в рамках Послания Федеральному Собранию, уже выполняется в 16 регионах нашей страны», – сказал Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Оператором программы переселения граждан из аварийного жилья является Фонд развития территорий. По словам генерального директора ФРТ Ильшата Шагиахметова, в ряде субъектов непригодные для проживания дома расселяют с опережением сроков. «Недавно к регионам, досрочно завершившим действующую программу, присоединился Ненецкий автономный округ. Таким образом, число субъектов Российской Федерации, расселивших всё аварийное жильё, которое было выявлено до января 2017 года, выросло уже до 38. Особенно важно, что для решения данной социально значимой задачи многие регионы дополнительно реализуют свои программы расселения. Благодаря инициативе субъектов из аварийных домов переехали более 186 тысяч человек, то есть более четверти от общего числа», – сказал глава Фонда развития территорий.

