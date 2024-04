Максим Колесников: в 2023 году инвестиции в интеллектуальную собственность увеличились на четверть

Source: MIL-OSI Russian Language News

Российский бизнес оценивает значимость технологий, а инвестиции в интеллектуальную собственность демонстрируют уверенный рост. В 2023 году этот показатель составил 1,79 трлн рублей и увеличился на 24,5% относительно прошлого года. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Максим Колесников в ходе пленарной сессии «Интеллектуальная экономика: как превратить идею в капитал» конференции «ЭРА IP», организованной Роспатентом.

По словам Максима Колесникова, постепенно растет регистрационная активность компаний и граждан. В 2023 году российскими заявителями в Роспатент подано более 20,5 тысяч заявок на изобретение, что почти на 9% больше, чем в 2022 году. Другой важный индикатор развития бизнеса — регистрация товарных знаков: количество заявок за 2023 год выросло на 36% и составило 123 тысячи.

«Бизнес делает все для выведения на рынок новых брендов, занятие освободившихся ниш. И главная задача — раскрыть потенциал новых направлений, обеспечить компании собственным оборудованием, кадрами, интеллектуальной собственностью на каждом жизненном цикле развития технологий», — подчеркнул Максим Колесников.

Одно из направлений ее решения — развитие небольших и гибких в управлении «малых технологических компаний» (МТК). Сегодня в реестре МТК более 2000 компаний, почти половина из них уже массово производит и выводит на рынок технологии, востребованные в различных отраслях экономики. При этом коммерциализация технологий подкрепляется ростом интеллектуальных активов.

«МТК обладают существенным массивом интеллектуальной собственности. Сегодня это уже свыше 600 изобретений, 600 полезных моделей, больше 36 тысяч программ для ЭВМ и 1800 промышленных образцов», — пояснил Максим Колесников.

Прорабатываются и другие решения. Например, упрощение доступа к резидентству в Сколково, снижение ряда налогов по примеру ИТ-отрасли. Важно также стимулировать инвестиции компаний в НИОКР, добавил замминистра. Минэкономразвития России совместно с Роспатентом прорабатывает поправки в законодательство для снижения налогооблагаемой базы компаний по налогу на прибыль на покупку и создание промышленных РИДов: на изобретения, промобразцы, зарегистрированные программы, базы данных и проч.

«Мера ориентирована одновременно и на спрос, и на предложение. Вырастет заинтересованность компаний в правовой охране собственных разработок, приобретении прав на РИДы участников рынка — научных организаций, МТК и других», — подытожил Максим Колесников.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов в свою очередь также отметил, что сегодня интеллектуальная собственность ассоциируется с технологиями.

«Новые технологии — это триггер и драйвер развития экономики. Они вдолгую формируют технологическую повестку и национальную безопасность. В стране должно быть выгодно заниматься инновациями, выращивать собственные бренды. Громкими лозунгами нельзя заставить людей заниматься творчеством. Мотивация — это не только слава, но и деньги. Авторы служебных разработок должны получать ощутимый процент от внедрения или продажи лицензии. Это стимул создания качественного изобретение, с высоким уровнем готовности», — рассказал Юрий Зубов.

