Лента.ру: Евгений Смирнов о целях Петербургского международного экономического форума

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в 2024 году в 27-й раз. Традиционно он собирает на одной площадке представителей зарубежного и российского бизнеса, и этот год не исключение – страны-участницы уже заявлены.

Традиционно ПМЭФ посещают представители компаний, региональные власти, официальные лица, политики и общественные деятели. Также на ПМЭФ появляются знаменитости — музыканты, артисты и блогеры.

Гостями ПМЭФ в 2024 году станут несколько стран. Участие уже подтвердили Китай и Иран, причем иранская гостиная станет одной из тематических площадок форума. Там расскажут о культуре и истории страны, а также проведут встречи с российским бизнесом. На выездных сессиях ПМЭФ также обсуждался приезд делегаций Алжира и Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Несмотря на то что западные страны больше не участвуют в ПМЭФ, престиж форума растет, отметил в разговоре с «Лентой.ру» доктор экономических наук, завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Евгений Смирнов.

Многие развивающиеся страны активно стремятся занять те ниши на российском рынке, которые за последние два года были оставлены западными игроками. По сути, между развивающимися странами сейчас даже идет конкуренция за наш рынок. Поэтому престиж форума в будущем будет определяться ростом интереса зарубежных стран.

Главные цели ПМЭФ

Продвигать интересы России в мировой экономике

Именно с этой целью ПМЭФ изначально и создавали, рассказал «Ленте.ру» Евгений Смирнов.

По его словам, в нулевых форум помог привлечь в российскую экономику иностранных инвесторов, а также защитил компании страны на международных рынках. Сегодня перед форумом стоит та же задача, но в другом контексте — показать, какое место Россия занимает в международной экономике.

«В рамках ПМЭФ важными становятся новые нарративы развития сотрудничества с дружественными развивающимися странами. Это будет отличать нынешний ПМЭФ от аналогичного форума, например, 2022 года, когда в основном участвовали российские представители бизнеса и политики. Все больше хедлайнеров нынешнего форума будет представлено зарубежными игроками, в том числе и правительствами дружественных стран», — отметил собеседник.

Рекламировать Россию

ПМЭФ должен показать миру, что экономическая модель России состоятельна и может противостоять санкциям, подчеркнул Евгений Смирнов.

Это по сути такой рекламный ход, доказывающий и подтверждающий зарубежным партнерам из дружественных стран необходимость и выгодность дальнейшего экономического сотрудничества с Россией.

Решать вопросы внутренней экономики

ПМЭФ ориентируется не только на внешнюю, но и на внутреннюю повестку и выносит на обсуждение ее главные вопросы. По мнению Евгения Смирнова, сейчас это импортозамещение, перестройка экономики и повышение уровня жизни людей.

