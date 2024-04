Дмитрий Чернышенко: На конкурс «Студенческий стартап» поступили заявки из 79 регионов России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Завершился приём заявок конкурса «Студенческий стартап». Победители станут известны в июле, они получат гранты по 1 млн рублей. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» и входит в одну из инициатив Десятилетия науки и технологий.

«Развитие молодёжного предпринимательства способствует достижению технологического суверенитета России, о важности которого неоднократно говорил наш Президент Владимир Путин. В этом году увеличено финансирование конкурса “Студенческий стартап„. На грантовую поддержку Правительство выделило 2 млрд рублей: по 1 млн на каждого из 2 тысяч победителей. Мы видим рост интереса студентов к этому конкурсу – они подали свыше 7,7 тыс. заявок, что на 1,5 тыс. больше, чем в 2023 году. Всего в 2024 году на конкурс поступили заявки из 79 регионов России», – подчеркнул вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что почти 5 тыс. проектов соответствуют приоритетным направлениям научно-технологического развития. Это 62,4% от общего числа заявок.

Конкурс организован Минобрнауки совместно с Фондом содействия инновациям. Его участниками могли стать студенты российских вузов, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры.

«За три года реализации “Платформы университетского технологического предпринимательства„ число участников выросло более чем в 2,5 раза. Сейчас в федпроект вовлечено 482 тысячи студентов из 355 вузов всех федеральных округов страны, которыми разработано свыше 23 тыс. стартапов. Мы видим рост интереса и к самому проекту, и к грантовому конкурсу на создание своего стартапа в частности. Очень важно, что ребята стремятся развивать новые отрасли, которые сегодня имеют важное, а подчас стратегическое значение для страны», – сказал Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он напомнил, что отбор проектов на грантовую поддержку проходил по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

«Конкурс “Студенческий стартап„ уже третий год является одним из самых востребованных инструментов поддержки в линейке программ Фонда содействия инновациям. Наибольший интерес у заявителей вызвали сфера цифровых технологий, биотехнологии и приборостроение, а также креативные индустрии. Впереди – тщательная процедура отбора и защита проектов. Уверены, что многие из направленных в фонд идей в дальнейшем успешно преобразуются в прибыльный бизнес», – заявил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

В дальнейшем конкурсные работы будут оценены жюри и представлены на защитах. По итогам победители получат гранты на развитие.

