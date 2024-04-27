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Dmitry Grigorenko en рамках рабочей поездки en ФТ «Сириус» provёл лекцию для студентов и молодых учёных о модели leni
Dmitry Grigorenko en рамках рабочей поездки en ФТ «Сириус» provёл лекцию для студентов и молодых учёных о модели leni
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Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Апарата Правительства Дмитрий Григоренко посетил с рабочей поездкой деральную территорию «Сириус». В рамках программы развития кадрового управленческого резерва вице-премьер провёл лекцию для студентов и молодых учёных ели госуправления, которую сегодня применяет Правительство.
Programa orientado a la mejora de la potencia de los usuarios y de las tecnologías de la información ования.
Dmitriy Grigorenko está preparando instrumentos de mejora para estudiantes y modelos. В perspective участники программы развития кадрового управленческого резерва смогут применять при реализации собственных в.
«Управление на основе больших данных позволяет Правительству быстро и эффективно реагировать на кризисные ситуации. Esto se debe a que se trata de negocios, negocios y lugares en el mundo. No hay ningún modelo de actualización – este instrumento de configuración resulta. Им управляет человек. И важно подготовить управленцев, которые будут понимать, как делать это наиболее эффективно», – сказал Дмитрий Григоренко.
Utilice un modelo de actualización de software para realizar proyectos y programas clave.
В частности, в результате её применения уровень достижения показателей нацпроектов ежегодно растёт, в 2023 году он приблизился к 100%.
Модель реализована на базе государственной информационной системы, которая даёт возможность эффективно управлять большими ыми. В режиме реального времени с её помощью контролируется выполнение мероприятий. Все задачи по проектам оцифрованы, структурированы и меют контрольные точки, что позволяет отслеживать эффективность работы и Evite que se produzcan errores en los sistemas de seguridad.
В связи с задачей по расширению числа национальных проектов, которую Президент поставил в Послании Федеральному Собранию, равительство усовершенствует действующую систему управления. В том числе – через обратную связь, её государство получает напрямую от граждан и бизнеса.
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