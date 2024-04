Source: MIL-OSI Russian Language News

Династия Кизеветтеров насчитывает более чем вековую историю. Первым политехником в 1911 году стал Евгений Николаевич Кизеветтер, который посвятил свою жизнь педагогической и научной деятельности в родном вузе. По его стопам пошли сын Владимир, много лет проработавший на электромеханическом факультете, а потом и внук Дмитрий. Сейчас Дмитрий Владимирович Кизеветтер — доктор физико-математических наук, профессор Высшей школы высоковольтной энергетики. Он рассказал о том, кто из его предков был прообразом героя в произведении Льва Толстого, с кем из великих учёных дедушка сидел за одной партой, почему имя отца носят учебная аудитория в корпусе ТВН и корты в Доме учёных в Лесном. Подробнее читайте в материале .

