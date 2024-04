Source: MIL-OSI Russian Language News

Денис Мантуров передал новую партию автомобилей «УАЗ» для нужд специальной военной операции

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров принял участие в церемонии передачи фронту 480 «УАЗ СГР», которые будут использоваться в том числе в качестве санитарных автомобилей, и более 200 «УАЗ Пикап», которые помогут в решении широкого круга задач, в частности, в доставке гуманитарных грузов и медикаментов. В мероприятии также принял участие руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В рамках исполнения поручений Президента России Минпромторг организовал закупку новой крупной партии автомобилей для нужд бойцов СВО. Машины оснащаются дополнительным оборудованием благодаря сбору Народного фронта «За Победу!». На приобретение почти 700 единиц техники Правительством России был выделен 1 млрд рублей, все автомобили будут переданы на передовую в течение 2024 года.

«Мы продолжаем выполнять поставленную Президентом задачу по поставке автомобилей для нужд СВО. Сегодня мы передаём очередную партию автомобилей через Народный фронт, который реализует их доставку до воинских частей, которым необходима эта техника. На этом наша работа не останавливается, мы продолжим взаимодействовать. Благодарю наших бойцов, которые выполняют свою очень важную миссию», – сообщил Денис Мантуров.

Отметим, что «УАЗ СГР» и «УАЗ Пикап» подходят для решения различных боевых задач: подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Новые автомобили необходимы в том числе военным медикам, так как именно по ним ВСУ наносят целенаправленные удары.

«Машины “УАЗ„ славятся своей проходимостью, что незаменимо при передвижении по труднодоступным участкам. Они также оснащены комплектом РЭБ, который поможет защищаться от дронов и сохранить не только технику, но и жизни людей. По статистике, 70% выведенной из строя техники приходится на FPV-дроны. Сам служу порядка двух лет, являюсь водителем и езжу на такой машине, поэтому могу сказать, что они надёжные. Для нас важно чувствовать поддержку сограждан, это греет душу, что люди не забывают о нас, помогают», – рассказал военнослужащий с позывным Аркан.

Напомним, что ранее Минпромторг при содействии Народного фронта уже направил бойцам более 1,5 тыс. автомобилей «УАЗ Патриот». Содействие в организации передачи техники также оказывают правительство ДНР и Федеральная налоговая служба.

Народный фронт ведёт сбор «За Победу!», чтобы поздравить участников специальной военной операции с Днём Победы и дополнительно оснастить каждый передаваемый автомобиль средствами РЭБ, защитными противоосколочными одеялами, детекторами дронов, тепловизорами, которые позволят ездить на машине ночью, не включая фары.

«Сегодня первое мероприятие в рамках поздравления бойцов с праздником 9 Мая. Народный фронт объявил ранее сбор, мы закупаем дрон-детекторы и средства РЭБ для ребят, которые работают на эвакуационном транспорте, чтобы враг не мог атаковать санитарные автомобили. Сейчас мы передаём порядка 100 автомобилей, которые отправятся нашим бойцам из ВДВ и в добровольческий корпус. К сожалению, враг ведёт охоту на наш санитарный транспорт, это одна из приоритетных целей. Уверен, что эти автомобили помогут нашим ребятам в выполнении боевых задач и спасут наших бойцов», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Напомним, что пожертвовать деньги на необходимые бойцам вещи можно на сайте pobeda.onf.ru.

В рамках рабочей поездки Денис Мантуров также встретился с представителями Кулибин-клуба Народного фронта, которые рассказали о перспективных и новейших разработках вооружения для наших бойцов.

Кулибин-клуб находит изобретателей по всей стране, отбирает, тестирует, поддерживает серийные производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы.

