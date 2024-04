Дайджест #ГУУговорит: время куличей и шашлыка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Эта рабочая неделя была на день длинней обычного, но мы не расстраиваемся, потому что следующая будет на три дня короче, а эксперты Государственного университета управления успели рассказать много интересного. Среди тем дайджеста: исторический минимум долгов по зарплате, увеличение количества туров в Японию, законопроект о маркетплейсах, рост рынка искусственного интеллекта, схемы заработка банков на кредитках и многое другое.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина подсчитала стоимость пасхального кулича. В этом году он подорожал на 13% Дешевле всего испечь кулич оказалось в Санкт-Петербурге, там ингредиенты для приготовления кулича весом 0,5 кг стоили всего 109 рублей, на 2 рубля дороже стоит испечь кулич во Владимире. В Саранске стоимость кулича составила уже 117 рублей, на рубль дороже — в Петрозаводске и Оренбурге.

— Также Галина Сорокина объяснила причины роста цен на хлеб. «”Чёрный” подорожал на 5,7 %, ”белый” хлеб подорожал на 6,6%, а вот дизельное топливо и бензин АИ-92 подорожали на 10,3% и 6,6%. То есть в годовом разрезе рост цен на хлебобулочные изделия в среднем по стране в связи с ростом стоимости транспортировки обоснован», – признала Галина Сорокина.

— Продолжая продуктовую тему Галина Сорокина рассказала о стоимости шашлыка на майские праздники. «Несмотря на самые высокие темпы роста цены за прошлый год, куриный шашлык остается самым доступным, самостоятельно приготовленный куриный шашлык обойдется в среднем от 122 до 223 рублей за килограмм», — отмечает экономист. Об индексе шашлыка можно почитать ещё и у нас в «Дзен».

— Помимо этого Галина Сорокина присоединилась к обсуждению вопросов достижения технологического суверенитета. «Санкции, введенные против России, заставили бизнес искать новые решения не только с целью занять освободившуюся нишу, но и с целью импортозаместить детали и производственное оборудование, — констатирует эксперт.

— Кроме того, Галина Сорокина оценила инициативу ЛДПР о передаче пенсионных баллов от детей родителям. Она считает её неоднозначной. «Во-первых, добровольная передача пенсионных баллов для увеличения пенсии родителям сегодня снизит пенсию передающего в будущем, таким образом, получается замкнутый круг».

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» ИЭФ ГУУ Николай Кузнецов оценил предложение депутатов ограничить стоимость займов от МФО 100% годовых. Эксперт не считает, что это приведёт к положительным результатам, ведь тогда МФО будут тщательнее отбирать клиентов. «Куда же пойдет человек, которому очень-очень нужны деньги и которому отказали и банк, и МФО? В ту область, которая не попадает под государственный контроль, и которая будет готова эти деньги ему дать. В теневой сектор, на «черный» кредитный рынок», – предостерегает эксперт.

— Также Николай Кузнецов раскрыл схемы заработка банков на кредитных картах. «Нужно быть внимательным. Банк может трактовать как „обналичку” некоторые операции, которые, по сути, снятием наличных и не являются. Так, например, бывает с переводом денег с карты на карту или даже с перечислением их на счет мобильных операторов», – предупреждает экономист.

— Кроме того, Николай Кузнецов рассказал о тонкостях отмены комиссия за переводы самим себе. «Важным условием отмены комиссии является перевод денег именно самому себе. Таким образом, это в основном коснётся системы быстрых платежей (СБП) где перевод осуществляется по номеру телефона, а также переводов по полным банковским реквизитам (банк, номер счета, ФИО получателя и т.п.). В случае же перевода по номеру карты комиссия может быть взята по старой схеме так как у банка не всегда есть возможность проверить совпадают ли отправитель и получатель платежа», – раскрыл нюанс Николай Кузнецов.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков указал на негативные последствия для ЕС из-за запрета на импорт СПГ из РФ. «Инициатива по запрету импорта СПГ из России может привести к ситуации, аналогичной той, что была в конце 2022 года, когда мы наблюдали многократный рост цен на сжиженный природный газ на биржевых рынках ЕС», — объяснил экономист.

— Ещё Максим Чирков объяснил почему резко выросло число людей работающих на майских праздниках. Два года назад их было только 5%, сейчас уже 20%. «Такое количество работающих связано с тем, что российская экономика перешла к серьезному росту и, как следствие, уже по 2023 году видно, что рост реальных заработных плат — один из самых высоких в мире. Безусловно, наши люди понимают, что именно сейчас есть возможность зарабатывать и зарабатывать неплохо», – считает эксперт.

— Кроме того, Максим Чирков заявил, что конфискация замороженных российских активов может подорвать курс доллара. «Потенциальная конфискация российских активов еще больше подорвет доверие к западной финансовой экономической инфраструктуре. Она живет за счет постоянного притока средств из всех стран мира, а подобные действия ослабят эти потоки», – говорит специалист.

— Также Максим Чирков считает отказ от доллара необратимым процессом. «Мы видим это по снижению оборота долларов, по уменьшению золотовалютных резервов разных стран, которые номинированы в долларах. И ни заставить, ни уговорить разные страны увеличить резервы в долларах или использование американской валюты просто невозможно», – уверяет экономист.

— Доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассчитала рост рынка искусственного интеллекта. «Мировые тренды свидетельствуют, что отрасли ИИ растут с темпом 37,3% в год. К 2027 году объем рынка искусственного интеллекта достигнет $407 млрд, а мировой ВВП вырастет к 2030 году на $15,7 трлн, то есть на 14% только благодаря ИИ. Производительность труда обеспечит 55–58% экономического роста за счет ИИ», – уверена доцент.

— Также Светлана Сазанова рассказала, в каких странах цены на бензин выше. «Закономерно, что стоимость бензина выше в странах с высоким ВВП и ниже – в бедных странах. Однако Россия, благодаря эффективной политике правительства и, несмотря на санкционное давление, стала первой экономикой Европы по ВВП по паритету покупательной способности», – отметила экономист.

— Ещё Светлана Сазанова прокомментировала законопроект о маркетплейсах. «Если крупные компании, получающие дополнительные средства от эффекта масштаба, имеют возможность компенсировать потери от издержек, связанных с возвратом товаров, то для мелкого производителя рост таких затрат может быть чреват разорением», — объясняет свою позицию эксперт.

— Кроме того, Светлана Сазанова объяснила рост задолженности россиян перед банками. «Именно в 2023 году ожидание неизбежного роста ключевой ставки ЦБ РФ после длительного периода снижения подталкивало россиян взять 2-3 кредита, что и обусловило рост общей задолженности и просроченной в том числе», – говорит экономист.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассказал о преимуществах и недостатках БРИКС. «Многие критики БРИКС называют его лишь форумом, а не интеграционным объединением стран, и это действительно так. Это объединение и было задумано как форум, однако в его рамках страны-члены могут создавать политические условия (в том числе и в рамках дипломатических механизмов) для решения конкретных задач экономического взаимодействия», – указал эксперт.

— Ещё Евгений Смирнов назвал три основных фактора, давящих на мировую экономику. «Серьёзное давление на экономическую динамику мирового хозяйства продолжают оказывать нынешние геополитические конфликты, сжатое международное сотрудничество и слабые структурные реформы», – заявил экономист.

— Помимо этого Евгений Смирнов принял участие в обсуждении трендов угольной отрасли. ««Основная проблема для развития данной отрасли сегодня — постепенно формирующийся тренд на снижение спроса на уголь в стране. А также значительный износ инфраструктуры и необходимость масштабных инвестиций, что невероятно при общем снижении спроса на продукцию», – констатирует эксперт.

— Также Евгений Смирнов указал на актуальность Петербургского международного экономического форума: «Многие развивающиеся страны активно стремятся занять те ниши на российском рынке, которые за последние два года были оставлены западными игроками. По сути, между развивающимися странами сейчас даже идет конкуренция за наш рынок. Поэтому престиж форума в будущем будет определяться ростом интереса зарубежных стран».

— Кроме того, Евгений Смирнов рассказал, что происходит с турецкой экономикой. «В 2024 году рост ВВП Турции еще больше замедлится, а инфляция, достигнув пика к середине года, также начнет снижаться. Эти тренды будут обусловлены предельно жестким повышением процентных ставок. Однако важно продолжать меры по стабилизации потребления, поскольку наблюдающееся превышение спроса в экономике над предложением стимулирует инфляцию», – отмечает эксперт.

— Также Евгений Смирнов считает, что лазейки для импорта нефти из РФ делают санкции бессмысленными. «Практика санкций последних трёх лет показывает, что западные страны почти всегда находятся «в одном шаге позади» и вводят новые санкции только после масштабного проявления инструментов обхода тех ограничений, который были предприняты ранее», – сказал специалист.

— Ещё Евгений Смирнов назвал самый опасный фактор в госдолге США. Это динамика его роста. «Опасной ситуация станет тогда, когда растущие расходы на выплаты по госдолгу станут явно начнут вытеснять инвестиции из реального сектора экономики», – предупредил экономист.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, эксперт Госдумы и Центробанка РФ Константин Андрианов прогнозирует рост инфляции в России до двузначных значений. «Главная причина такой застоявшейся высокой инфляции — это многолетняя неоправданно жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка и его запредельная высокая ключевая ставка — 16%», – утверждает эксперт.

— Также Константин Андрианов отметил рост прожиточного минимума пенсионеров, но заявил, что тот всё равно крайне мал. «Нынешний пенсионный прожиточный минимум — почти в три раза меньше стоимости набора товаров необходимого биологического минимума, который сейчас составляет порядка 40 тыс. руб. Так что, несмотря на двукратный рост прожиточного минимума российских пенсионеров, их финансовое обеспечение, вежливо говоря, оставляет желать лучшего», – сказал экономист.

— Помимо этого Константин Андрианов оценил возможность обвала рубля. «Несмотря на всю выгодность низкого рубля для исполнения бюджета, правительство страны обваливать рубль явно не будет», – уверен Константин Андрианов, ведь в этом случае возрастут затраты на необходимое повышение индексации доходов, что ввиду уже почти двух тысяч антироссийских санкций и затянувшегося проведения СВО стало бы дополнительным существенным бременем для правительства.

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина рассказала об истории и традициях салюта ко Дню Победы, а также назвала наиболее удобные точки для его наблюдения: «Многим нравится наблюдать за салютом с набережных Москвы-реки. Прекрасные виды открываются с Котельнической, Москворецкой, Кремлевской и других набережных».

— Доцент кафедры частного права ГУУ Владимир Попов оценил законопроект о страховании ответственности владельцев объектов массового скопления людей. «Эта мера давно назрела как в отношении защиты от умышленных действий — террористических и диверсионных актов, саботажа, посягательств конкурентов, так и от легкомысленности либо небрежности, и даже от причинения вреда в тех случаях, когда не на кого возложить ответственность по его возмещению, например, при воздействии стихийных явлений», — полагает эксперт.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков отметил четырёхкратный прирост турпотока из России в Японию за последний год. Однако он почти в три раза ниже доковидного периода. Из-за относительно высоких цен и сложной логистики (прямые рейсы в Японию из России не выполняются) на восстановление турпотока в прежнем объеме потребуется определенное время, считает эксперт.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова прокомментировала результаты исследования, показавшие рекордную за постсоветский период текучесть кадров в России. По ее словам, увеличение показателя складывается за счет отдельных критических ситуаций, среди которых релокация из новых или в новые регионы России, закрытие иностранных компаний и их представительств на территории страны, расширение производственных мощностей действующих компаний, при которых происходит увольнение и найм тех же сотрудников.

— Также Екатерина Каштанова рассказала что такое контроффер и назвала причины популярности этого явления на рынке труда. Контроффер – это мотивационные действия для специалистов внутри компании, например, повышение в рамках текущей должности. «Вообще компании в большей степени сейчас реагируют на изменения рынка вместо того, чтобы предпринимать „резкие“ активные действия. Это связано с тем, что горизонт планирования сузился, часть проектов отложена „до лучших времен“ или большей ясности на рынке», – назвала одну из причин Екатерина Каштанова.

— Ещё Екатерина Каштанова указала на причины достижения исторического минимума размера долгов по зарплате. Суммарная задолженность по заработной плате составила 333,3 млн рублей, сообщили в Росстате. «На положительную динамику повлияло ужесточение контроля и профилактических мер по соблюдению трудового законодательства со стороны Роструда, а также повышение прозрачности бизнеса и улучшение экономической ситуации в стране», – отметила эксперт.

— Профессор ГУУ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох рассказал об изменениях в положении об экзаменах для мигрантов. «Стоит напомнить, что сдают не только русский язык как иностранный, но и экзамены по основам законодательства и истории. Это принесет пользу всем иностранным гражданам, но прежде всего трудовым мигрантам. Они будут лучше знать наш уклад жизни и культуру, нам будет легче работать и находить общий язык», – подытожил эксперт.

— Директор Департамента академической политики и реализации образовательных программ ГУУ Евгений Краснов на практикуме по разработке образовательных пространств высказал мнение, что «единую модель образовательного пространства построить нельзя, у каждого вуза она своя, и именно на таких мероприятиях можно найти подходы к ее построению. И скорее всего, у нас в России именно Modeus будет флагманом для решения этих задач. Объемная модель позволит оптимизировать разработку пространства и деятельность организации».

— Ассистент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Илларионова рассказала о гендерном равенстве в сфере труда. «В российском законодательстве закреплены достаточно широкие возможности для сочетания профессиональной деятельности с семейными обязанностями, а современные технологии и оборудование открывают доступ к новым рабочим местам представительницам прекрасного пола, так как снижается сложность, опасность и вредность при выполнении ряда работ», – отмечает эксперт.

— Замдиректора института экономики и финансов по воспитательной работе ГУУ Валерия Иванова отметила, что россияне стали покупать больше ювелирных украшений. «Увеличение потребления недорогих предметов роскоши во времена экономических вызовов принято называть «эффектом губной помады», когда в условиях экономических вызовов, роста цен, санкционного давления, ухода ряда крупнейших импортных брендов, роста цен на золото потребители более охотно начинают покупать менее дорогие предметы роскоши», – рассказала эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева отметила возрождение интереса россиян к покупке жилья. «Поведенческие мотивы покупателей изменились ещё и потому, что ожидание снижения ключевой ставки пока не оправдалось и уровень инфляции также не снизился, тем более, что покупатели, как правило, ориентируются не на статистический уровень инфляции, а на ощущаемый, и динамика последнего не оправдывает длительное ожидание её снижения», – считает эксперт.

— Также Наталья Казанцева рассказала, куда направят регионы России списанные долги. «В последнее время обостряются проблемы с авариями на объектах коммуникаций в сфере ЖКХ, ввиду их полной изношенности. Поэтому их модернизация, наряду с объектами транспортной и энергетической инфраструктуры являются приоритетными», – считает экономист.

— Профессор кафедры «Экономика и управления в ТЭК» ГУУ Владимир Линник рассказал об опасных предметах после жарки майских шашлыков. «К сожалению, стоит отметить, что культура приготовления и употребления мясных деликатесов в нашей стране развита в гораздо большей степени, нежели экологическая культура, а также культура обращения с пластиком», — констатирует эксперт.

— Доцент кафедры бухгалтерского учёта, аудита и налогообложения ГУУ Зоя Чеботарёва пояснила, выгодно ли брать отгулы между майскими праздниками: «Часть отпуска или отгулы можно брать в любые дни мая кроме праздничных дней. При этом денежных потерь в сумме отпускных работник не будет иметь».

Вот такими праздничными, майскими темами мы заканчиваем дайджест и уходим на длинные выходные. Можно рвануть на дачу, сходить на эти самые шашлыки, съездить к родственникам или посетить какой-нибудь провинциальный город неподалёку. В общим, весьма широкий простор для идей.

