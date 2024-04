ГУУ представил свои программы на XIV Евразийском экономическом форуме молодёжи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Представители ГУУ приняли участие в мероприятиях XIV Евразийского экономического форума молодёжи (ЕЭФМ), прошедшего с 22 по 26 апреля 2024 года в Екатеринбурге.

В этом году форум собрал рекордное количество участников: более 17 тысяч человек из 114 стран мира. Иностранные студенты, дипломаты, ректоры вузов России и мира, известные эксперты в сфере экономики в течение пяти дней обсуждали вопросы международного сотрудничества, образования и науки.

24 апреля в рамках ЕЭФМ состоялся форум ректоров вузов России и иностранных государств, в работе которого приняли участие 55 представителей университетов из 10 стран мира.

Основной темой Форума стала «Россия-Евразия-Мир. Интеграция-развитие-перспектива».

Государственный университет управления представлял проректор, руководитель Секретариата научно-образовательного консорциума «Евразийский сетевой университет» Дмитрий Брюханов. Напомним, что на базе ГУУ располагается секретариат ЕСУ, который успешно осуществляет организацию деятельности консорциума по вопросам его функционирования.

Проректор ГУУ представил доклад об основных векторах сотрудничества научно-образовательного консорциума «Евразийский сетевой университет – 2022-2024» (ЕСУ) с ЕАЭС и результатах эффективной работы ГУУ, как участника консорциума ЕСУ. Особое внимание экспертов привлек запуск программ дополнительного профессионального образования при поддержке Россотрудничества. На текущий момент 323 слушателя из стран ЕАЭС завершают обучение по 18 программам ДПО в ГУУ.

Далее Дмитрий Брюханов презентовал запущенную в марте 2024 года совместную с экспертами Евразийской экономической комиссии программу ДПО «Стратегическое планирование и макроэкономическое прогнозирование: теоретические основы и практика ЕАЭС» для сотрудников Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики.

Проректор также анонсировал планируемое открытие магистерской программы «Управление процессами интеграции в Евразийском экономическом союзе» в сентябре 2024 года. Руководитель Секретариата ЕСУ отметил, что Консорциум, без преувеличения, является уникальной платформой многостороннего взаимодействия научно-образовательного и бизнес сообществ, институтов Евразийской экономической комиссии и органов государственной власти стран-членов ЕАЭС, драйвером Евразийской экономической интеграции.

В ходе работы форума российские и зарубежные эксперты рассмотрели лучшие образовательные практики вузов, обсудили проблемы и перспективы интеграционных тенденций в сфере науки и образования, координацию научных исследований, проблемы разработки и признания общих стандартов в научно-образовательной сфере на Евразийском пространстве, а также разработку совместных многосторонних научно-исследовательских и образовательных программ.

Весь период работы XIV Евразийского экономического форума молодёжи в рамках конгрессно-выставочных мероприятий директор Центра евразийского сотрудничества Управления международного сотрудничества ГУУ Динара Садиева представляла Евразийский сетевой университет. Она презентовала направления научно-образовательной деятельности ЕСУ, а также представила информацию о возможностях обучения в вузах-участниках консорциума в пределах квоты Правительства Российской Федерации.

Неподдельный интерес у иностранных участников Форума и выставки ЕСУ вызвали образовательные олимпиады ГУУ: всероссийский научно-практический турнир с международным участием «Hi-Tech прорыв», олимпиада «Будущее ЕАЭС» и Евразийская олимпиада – Международная студенческая олимпиада ЕСУ, поскольку они дают уникальную возможность для иностранных абитуриентов сделать первый шаг к поступлению в магистратуру вузов-участников ЕСУ. Иностранные граждане и лица без гражданства, показавшие лучшие персональные достижения, могут претендовать на места, выделенные для победителей и призеров в пределах утвержденной Правительством РФ квоты.

XIV Евразийский экономический форум молодёжи в очередной раз подтвердил статус мощной и эффективной площадки для развития и перспективы сотрудничества России, Евразии и всего мира. Форум состоялся при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, организатор Форума – Уральский государственный экономический университет.

