В Политехе наградили авторов лучших проектов сувенирных платков к юбилею вуза

26 апреля в Политехническом университете подвели итоги выставки-конкурса проектов сувенирных платков, посвящённых 125-летию вуза. Студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица подготовили более 20 макетов. Авторов лучших проектов наградил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Работы студентов выставлялись в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех», в них нашли отражение пейзажи Политехнического парка, исследовательские прорывы учёных университета, атмосфера и традиции вуза. Совместное мероприятие Политехнического университета и Академии Штиглица прошло в рамках экосистемы «Лепота» .

Для нас, инженеров, очень важно понять творческие поиски и увидеть их реализованными, в частности, в проектах платков. Как лирик представляет себе Политех, в каком виде? Каждая работа очень интересна, спасибо ребятам. Конкурс стал новой страницей взаимодействия Политеха и Академии Штиглица. Будем развивать наши творческие контакты и дальше , — подчеркнул ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Наши решения воплощают в художественных образах темы технологии, инжиниринга, суть Политехнического университета. Результатом конкурса стало соединение идей, технологий, художественного осмысления и выхода на продукт. Я благодарю Андрея Ивановича за дальнейшее сотрудничество. Пользуясь случаем, ещё раз поздравляю с юбилеем Политех , — отметила ректор СПГХПА им. А. Л. Штиглица Анна Кислицына.

В состав экспертного жюри конкурса вошли проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов, начальник Управления по связям с общественностью Марианна Дьякова, начальник Отдела визуальной коммуникации Анастасия Елисеенко, доцент Высшей школы дизайна и архитектуры Татьяна Диодорова и начальник Управления молодежных проектов, инноваций и коммуникаций СПГХПА им. А. Л. Штиглица Дина Гребенникова.

Первое место в конкурсе разделили Полина Квитко и Юлия Фоминых.

Сначала я думала о классических схемах для платков, но хотелось найти что-то современное и динамичное: яркие и контрастные цвета и в какой-то степени абстрактные непредметные формы. В моей работе зашифровано слово, буквы которого поделены на разноцветные сегменты, повёрнуты, имеют искажённые пропорции и в конце концов становятся нечитаемыми, теряясь в геометрическом орнаменте , —рассказала Полина Квитко.

Меня впечатлила территория, на которой расположен университет. Как будто целый район, который живёт своей жизнью. Есть целый лес, в котором поют птицы. Я показала Политехнический парк в разные времена года: здания остаются неизменными, студенты регулярно ходят на занятия, а деревья на протяжении года меняют свой облик , — поделилась Юлия.

Второе место в конкурсе заняла Елизавета Данилова, третьей стала Ольга Шлебова. Также в группе Политеха в социальной сети «Вконтакте» студенты, сотрудники вуза, подписчики голосовали за понравившуюся им работу. В итоге приз зрительских симпатий завоевала Валерия Шувалова.

Лучшие проекты, отобранные жюри и подписчиками социальных сетей Политеха, будут использоваться в создании университетских сувениров.

