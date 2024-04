В ГУУ наградили отличившихся сотрудников

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 апреля 2024 года в Государственном университете управления прошла торжественная церемония награждения отличившихся сотрудников, приуроченная к 105-летию вуза.

Первым поприветствовал собравшихся ректор ГУУ Владимир Строев. Он отметил, что подходит к логическому завершению вторая неделя празднования. За это время в университете уже проводились чествования, и сегодняшняя церемония также не станет последней в юбилейном году. Впереди лето, новая приёмная кампания, а осенью снова продолжаться праздничные события. «Сегодня большой праздник, мы встречаем его с отличным настроением и хорошими перспективами на ещё 105 лет как минимум», – сказал Владимир Витальевич.

Церемонию вручения посетил директор Департамента кадровой политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Алексей Свистунов, который поприветствовал коллег и рассказал, что давно знаком с Государственным университетом управления, проходил здесь обучение по программе дополнительного образования, работал вместе с Владимиром Строевым. Алексей Александрович отметил, что главное в университете – это люди, профессора и преподаватели. Именно им в первую очередь представитель Минобра и пожелал успешной работы на благо отечественного образования.

После приветственной речи Алексей Свистунов вручил награды от Министерства науки и высшего образования РФ.

Медаль «За вклад в реализацию государственной политики в области образования и научно-технологического развития» — Владимир Годин — профессор кафедры информационных систем Института информационных систем.

Звание «Почётный работник сферы молодежной политики Российской Федерации» — Павел Павловский – проректор ГУУ.

Нагрудный знак «Молодой учёный» — Анна Денисова – старший преподаватель кафедры математических методов в экономике и управлении Института информационных систем.

Нагрудный знак «Почётный наставник» — Николай Михайлов – советник при ректорате ГУУ.

Почётная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:

— Ольга Журавлёва — доцент кафедра управления персоналом Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций;

— Василий Старостин — заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью Института маркетинга;

— Анна Мурашова — начальник отдела кадров Анна Мурашова;

— Елена Казбан — доцент кафедры государственного управления и политических технологий Института государственного управления и права.

Владимир Строев вручил внутренние награды университета.

Медаль Олимпиады Васильевны Козловой «За вклад в управленческое образование»:

— Марина Бухтоярова — доцент кафедры математики и информатики Института информационных систем;

— Анна Жилкина — заведующего кафедрой финансов и кредита Института экономики и финансов.

Медаль Анатолия Георгиевича Поршнева «За вклад в развитие Государственного университета управления»:

— Михаил Кутернин — профессор кафедры математики и информатики Института информационных систем;

— Елена Митрофанова — профессор кафедры управления персоналом Института управления персоналом, социальных и бизнескоммуникаций;

— Михаил Мокий — профессор кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов;

— Наталья Пинчукова — заместитель начальника отдела кадров;

— Елена Шнырева — заместителя директора Института заочного образования;

— Владимир Зотов — профессор кафедры государственного и муниципального управления Института государственного управления и права.

Почётная грамота от Государственного университета управления:

— Татьяна Борисова — доцент кафедры управления в здравоохранении и индустрии спорта Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций;

— Галина Воронцова — ведущий специалист отдела новых образовательных технологий, документационного обеспечения, маркетинга и договорного сопровождения обучающихся Института заочного образования;

— Елена Губарева — доцент кафедры математики и информатики Института информационных систем;

— Ольга Жумагулова — заместитель главного бухгалтера;

— Екатерина Каштанова — доцент кафедры управления персоналом Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций;

— Юлия Лебедева — доцент кафедры государственного и муниципального управления Института государственного управления и права;

— Андрей Липатов — доцент кафедры информационных систем Института информационных систем;

— Мария Мальцева — доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций;

— Анна Пантелеева — начальник редакционного отдела Издательского дома ГУУ (Управления) Департамента издательской деятельности и цифрового образовательного контента;

— Артём Савостицкий — доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов;

— Евгений Смирнов — профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Института экономики и финансов;

— Михаил Стадолин — доцент кафедры государственного и муниципального управления Института государственного управления и права;

— Вадим Чичерин — заведующий кафедрой физической культуры Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций;

— Сергей Чуев — заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Института государственного управления и права;

— Николай Шананин — доцент кафедры математических методов в экономике и управлении Института информационных систем;

— Милена Трапезанова — начальник отдела новых образовательных технологий, документационного обеспечения, маркетинга и договорного сопровождения обучающихся Института заочного образования.

Примечательно, что как раз на время церемонии хмурое московское небо прояснилось и награждение прошло под лучами солнца, льющимися через стеклянную крышу Центра информационных технологий.

Поздравляем всех награждённых и желаем дальнейших успехов в работе.

Все фотографии можно найти в отдельном альбоме.

