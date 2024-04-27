В ГУУ наградили отличившихся сотрудников

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
27 апреля 2024 года в Государственном университете управления прошла торжественная церемония награждения отличившихся сотрудников, приуроченная к 105-летию вуза.
Первым поприветствовал собравшихся ректор ГУУ Владимир Строев. Он отметил, что подходит к логическому завершению вторая неделя празднования. За это время в университете уже проводились чествования, и сегодняшняя церемония также не станет последней в юбилейном году. Впереди лето, новая приёмная кампания, а осенью снова продолжаться праздничные события. «Сегодня большой праздник, мы встречаем его с отличным настроением и хорошими перспективами на ещё 105 лет как минимум», – сказал Владимир Витальевич.
Церемонию вручения посетил директор Департамента кадровой политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Алексей Свистунов, который поприветствовал коллег и рассказал, что давно знаком с Государственным университетом управления, проходил здесь обучение по программе дополнительного образования, работал вместе с Владимиром Строевым. Алексей Александрович отметил, что главное в университете – это люди, профессора и преподаватели. Именно им в первую очередь представитель Минобра и пожелал успешной работы на благо отечественного образования.
После приветственной речи Алексей Свистунов вручил награды от Министерства науки и высшего образования РФ.
Медаль «За вклад в реализацию государственной политики в области образования и научно-технологического развития» — Владимир Годин — профессор кафедры информационных систем Института информационных систем.
Звание «Почётный работник сферы молодежной политики Российской Федерации» — Павел Павловский – проректор ГУУ.
Нагрудный знак «Молодой учёный» — Анна Денисова – старший преподаватель кафедры математических методов в экономике и управлении Института информационных систем.
Нагрудный знак «Почётный наставник» — Николай Михайлов – советник при ректорате ГУУ.
Почётная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:
— Ольга Журавлёва — доцент кафедра управления персоналом Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций;
— Василий Старостин — заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью Института маркетинга;
— Анна Мурашова — начальник отдела кадров Анна Мурашова;
— Елена Казбан — доцент кафедры государственного управления и политических технологий Института государственного управления и права.
Владимир Строев вручил внутренние награды университета.
Медаль Олимпиады Васильевны Козловой «За вклад в управленческое образование»:
— Марина Бухтоярова — доцент кафедры математики и информатики Института информационных систем;
— Анна Жилкина — заведующего кафедрой финансов и кредита Института экономики и финансов.
Медаль Анатолия Георгиевича Поршнева «За вклад в развитие Государственного университета управления»:
— Михаил Кутернин — профессор кафедры математики и информатики Института информационных систем;
— Елена Митрофанова — профессор кафедры управления персоналом Института управления персоналом, социальных и бизнескоммуникаций;
— Михаил Мокий — профессор кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов;
— Наталья Пинчукова — заместитель начальника отдела кадров;
— Елена Шнырева — заместителя директора Института заочного образования;
— Владимир Зотов — профессор кафедры государственного и муниципального управления Института государственного управления и права.
Почётная грамота от Государственного университета управления:
— Татьяна Борисова — доцент кафедры управления в здравоохранении и индустрии спорта Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций;
— Галина Воронцова — ведущий специалист отдела новых образовательных технологий, документационного обеспечения, маркетинга и договорного сопровождения обучающихся Института заочного образования;
— Елена Губарева — доцент кафедры математики и информатики Института информационных систем;
— Ольга Жумагулова — заместитель главного бухгалтера;
— Екатерина Каштанова — доцент кафедры управления персоналом Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций;
— Юлия Лебедева — доцент кафедры государственного и муниципального управления Института государственного управления и права;
— Андрей Липатов — доцент кафедры информационных систем Института информационных систем;
— Мария Мальцева — доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций;
— Анна Пантелеева — начальник редакционного отдела Издательского дома ГУУ (Управления) Департамента издательской деятельности и цифрового образовательного контента;
— Артём Савостицкий — доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов;
— Евгений Смирнов — профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Института экономики и финансов;
— Михаил Стадолин — доцент кафедры государственного и муниципального управления Института государственного управления и права;
— Вадим Чичерин — заведующий кафедрой физической культуры Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций;
— Сергей Чуев — заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Института государственного управления и права;
— Николай Шананин — доцент кафедры математических методов в экономике и управлении Института информационных систем;
— Милена Трапезанова — начальник отдела новых образовательных технологий, документационного обеспечения, маркетинга и договорного сопровождения обучающихся Института заочного образования.
Примечательно, что как раз на время церемонии хмурое московское небо прояснилось и награждение прошло под лучами солнца, льющимися через стеклянную крышу Центра информационных технологий.
Поздравляем всех награждённых и желаем дальнейших успехов в работе.
Все фотографии можно найти в отдельном альбоме.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 27.04.2024
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