Более 60 мероприятий вошло в деловую программу КИФ-2024

На официальном сайте Кавказского инвестиционного форума опубликована архитектура деловой программы, которая включает в себя более 60 мероприятий. Главная тема КИФ-2024 — «Большой Кавказ — от моря до моря».

Основное внимание участников будет уделено вопросам развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения, гуманитарной повестки. Центральным событием форума станет пленарное заседание.

«Кавказский инвестиционный форум расширил тематику деловой программы по сравнению с прошлым годом, и в этот раз она охватит широкий спектр вопросов развития Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов. Повестка форума будет привлекательна для предпринимателей и инвесторов, среди которых все больше тех, кто в полной мере осознает высочайший потенциал региона. Выставочная программа отразит все многообразие Северного Кавказа, его культуру и традиции», — отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Отдельное внимание в рамках деловой программы Кавказского инвестиционного форума будет уделено медиапространству и креативным индустриям, а также вопросам развития в регионах Северного Кавказа внутреннего туризма. Кроме того, на площадке форума запланировано проведение заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Стратегическая сессия также будет посвящена реализации Стратегии социально-экономического развития СКФО на период до 2030 года и ее плана мероприятий.

«Проведена масштабная работа по подготовке мероприятий деловой программы первого Кавказского инвестиционного форума. Мы видим высокую потребность в дискуссионной площадке — получили большое количество инициатив от федеральных органов власти, субъектов, университетов, банков и коммерческих организаций, проанализировали все предложения. В итоге деловая программа — это круглые столы и дискуссии в различных форматах. Основополагающей концепцией форума мы видим региональное развитие и межрегиональное взаимодействие, основанное на поиске внешних партнеров для совместного экономического роста и единстве конфессиональных и историко-культурных особенностей», — отметил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

«Одна из задач Кавказского инвестиционного форума — сделать Северный Кавказ одним из деловых центров России, создать здесь регулярную площадку для диалога представителей власти и бизнес-сообщества. Убежден, что КИФ-2024 полностью отвечает этой задаче. Форум соберет в одном месте ведущих экспертов разных отраслей, лидеров мнений, предпринимателей, а также зарубежные делегации. Свой интерес к участию в форуме уже проявили представители ОАЭ, Катара, Омана, Казахстана, Узбекистана и многих других», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков.

По решению оргкомитета Кавказский инвестиционный форум пройдет в столице Чеченской Республики — в городе Грозном.

«Отрадно, что в этом году Чеченская Республика на время форума станет центром Северного Кавказа. Для Чечни почетно провести Кавказский инвестиционный форум, который станет знаковым событием, площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов с целью развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства. Форум сможет продемонстрировать гостям свои проекты и познакомить с традициями региона. Убежден, что мероприятие будет проведено на самом высоком уровне по всем стандартам крупных международных событий», — отметил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Помимо мероприятий основной деловой программы, на площадке форума впервые состоится торжественная церемония вручения инвестиционной премии «Вершина» за вклад в развитие инвестиционного потенциала регионов России. Официальным партнером этой премии выступил Кавказ.РФ.

Институт развития примет участие в номинациях «Лучший проект в сфере туризма» и «За комплексное освещение инвестиционных процессов в России».

«Северный Кавказ сегодня — один из лидеров туристического и инвестиционного рынка. Благодаря интересным и привлекательным проектам, новым локациям все больше людей выбирают отдых в горах, где при активном участии бизнеса строятся и модернизируются курорты. Крупные инвесторы оценили перспективы региона и готовы вкладывать в его развитие, поскольку туристический и инвестиционный потенциал Северного Кавказа нужно использовать для повышения качества жизни людей. В рамках премии «Вершина» наша компания отметит не только лучшие туристические проекты, но и вдумчивый подход к освещению современных тенденций в области инвестиций», — прокомментировал генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Заявки принимаются на сайте форума: forumkavkaz.org.

Первую Кавказскую инвестиционную выставку, которая состоялась в мае 2023 года в Минеральных Водах, посетили более 3 тыс. человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 млрд рублей.

