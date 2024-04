26.04.2024 Polonia y Australia zacieśniają współpracę wojskową

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

26 kwietnia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, odbyło się bilateralne spotkanie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i Richarda Marlesa, wicepremiera, ministra obrony Australii.

– Podejmujemy wyzwanie podpisania, najpierw przygotowania umowy o współdziałaniu w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie obronności pomiędzy Polską a Australią. Będziemy wspierać swoje działania i monitorować sytuację zarówno tu w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Dziękuje Panu Premierowi, całemu narodowi australijskiemu za wsparcie dla Ukrainy i wielki wysiłek finansowy, ekonomiczny. Wsparcie zarówno militarne, jak i humanitarne. Dziękuję za obecność australijskich żołnierzy, którzy współdziałają na terytorium Polski dla ochrony transportu, dla bezpieczeństwa transportu. Doceniamy to jako państwo, które graniczy z Ukrainą. Jest to dla nas niezwykle ważne – zaznaczył wiceprezes Rady Ministrów.

– Rozumiemy to, co dzieje się na Pacyfiku. Rozumiemy, jaką role odgrywa Australia w polityce międzynarodowej we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Tym bardziej doceniamy zaangażowanie w Europie. Również monitorowanie polskiej przestrzeni powietrznej przez siły zbrojne Australii – zaznaczył szef MON.

Rozmowy wicepremierów Polski i Australii dotyczyły przede wszystkim globalnego bezpieczeństwa, w tym wojny na Ukrainie, a także modernizacji wojsk, bezpieczeństwa cybernetycznego oraz współpracy wojskowej w długofalowej perspektywie.

– Podjęliśmy także rozmowy i będziemy współdziałać na rzecz rozwoju wymiany handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu zbrojeniowego. Z jednej i z drugiej strony będziemy współuczestniczyć, nie tylko w targach, ale także będziemy przygotowywać wspólne oferty dla swoich państw związane z rozwojem przemysłu zbrojeniowego. Kolejna rzecz to wymiana doświadczeń polskich i australijskich żołnierzy, którzy wymienią doświadczenia choćby w użytkowaniu sprzętu, który zakupiliśmy ostatnio np. F-35. Australia ma imponujące doświadczenia w tym względzie. Będziemy z tego korzystać – podkreślił.

O planach rozwoju i wzmacniania współpracy bilateralnej mówił także wicepremier Richard Marles.

– Relacje pomiędzy Polską a Australią mają wymiar osobisty. Rozmawialiśmy o wielu sposobach na przyszłą współpracę. Nasze rozmowy opierają się na silnych podwalinach wzajemnego zaufania i osobistych kontaktów. Gratuluję Panu Premierowi przywództwa Polski jeżeli chodzi o to, jak wasz kraj działa w Europie i wspiera Ukrainę. (…) Nasze relacje mają charakter strategiczny i opierają się na wspólnych wartościach. Nasze relacje z Polską są coraz ważniejsze. Cieszę się, że będziemy rozmawiać o wspólnym porozumieniu, które mam nadzieję uda się szybko podpisać. Jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy to korzystamy z podobnego sprzętu i rzeczywiście samoloty F-35 są tutaj dobrym przykładem. Widzimy także, że potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego rośnie. Liczymy na naszą ściślejszą współpracę na poziomie przemysłu i wymianę doświadczeń jako kraje wspólnie zdeterminowane do podtrzymania porządku światowego opartego na prawie międzynarodowym – mówił z kolei Richard Marles, wicepremier, minister obrony Australii.>>> GALERIA – Spotkanie wicepremierów-ministrów obrony Polski i Australii

MIL OSI