26.04.2024 Bezpieczna Polska w bezpiecznej Europie

El primer ministro Donald Tusk bardzo aktywnie działa na arenie międzynarodowej. Chodzi o odbudowę dwustronnych relacji, ale także w kontekście wojny w Ucrania, mobilizowanie do działania i wspólne ustalenia w najważniejszych kwestiach. Europa musi na pierwszym miejscu postawić sprawy bezpieczeństwa. Po wielu latach wróciliśmy do rodziny krajów europejskich jako jeden z jej najważniejszych członków.

16 spotkań w ramach ofensywy dyplomatycznej Premiera odbyło się w Warszawie, a pozostałych 11 w stolicach państw europejskich i USA.

Primer ministro Donald Tusk spotkał się z:

Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i Premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem – Kijów (22 años)

Prezydentem Francji Emmanuelem Macronem – Paryż (12 lúteos)

Kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem – Berlín (12 lúteos)

Przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą – Warszawa (15 luteos)

Premierem Finlandii Petterim Orpo – Warszawa (16 lutego)

Estreno Szwecji Ulfem Kristerssonem – Warszawa (19 lutegos)

Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i Premierem Belgii Alexandrem De Croo – Warszawa (23 lutego)

Estreno Kanady Justinem Trudeau – Warszawa (26 luteo)

Estreno checo Petrem Fialą – Praga (27 lutegos)

Estreno Węgier Viktorem Orbanem, Słowacji Robertem Fico y el checo Petrem Fialą w ramach spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej – Praga (27 lunes)

Estreno noruego Jonasem Gahrem Størem – Warszawa (28 lutegos)

Premier Łotwy Eviką Siliņą – Warszawa (29 años)

Premier Litwy Ingridą Šimonytė – Wilno (4 marcas)

Prezydentem Rumunii Klausem Iohannis i Premierem Rumunii Marcelem Ciolacu – Bukareszt (7 marcas)

Prezydentem USA Joe Bidenem – Waszyngton (12 marcas)

Prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i Kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w ramach spotkania Trójkąta Weimarskiego – Berlín (15 marcas)

Premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem w ramach polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych – Warszawa (28 marcas)

Primer Ministro Estonii Kają Kallas – Warszawa (11 kwietnia)

Estreno Luksemburga Lucasem Friedenem – Warszawa (11 kwietnia)

Przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem – Warszawa (11 kwietnia)

Przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, Premierem Finlandii Petterem Orpo, Premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem, Premierem Irlandii Simonem Harrisem, Sekretarz Generalną Rady Europejskiej Thérèse Blanchet w ramach konsultacji “Agenda estratégica” – Warszawa (11 kwietnia)

Estreno Grecji Kyriakosem Mitsotakisem – Warszawa (12 kwietnia)

Primer Ministro Danii Mette Frederiksen – Varsovia (15 kwietnia)

Premierem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Rishi Sunakiem oraz Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem – Warszawa (23 kwietnia)

Premierem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Rishi Sunakiem – Warszawa (23 kwietnia)

Wsparcie Ukrainy w walce z Rosją

Żyjemy w czasach przedwojennych – mówi podczas spotkań z przywódcami państw oraz dziennikarzami szef polskiego rządu. To najbardziej krytyczny moment od czasów zakończenia II wojny światowej. Od dalszych losów wojny w Ukrainie zależy bezpieczeństwo Polski i Europy. Aktywność międzynarodowa Donalda Tuska ma za zadanie uświadomienie liderom państw, że dalsze wsparcie Ukrainy jest konieczne i nie powinno podlegać diskusji.

– Jedyną szansą Ukrainy na skuteczną obronę jest zjednoczona Europa. Nie ma dla tego alternatywy – podsumowuje Donald Tusk.

Po pierwsze bezpieczeństwo

Jednocześnie musimy aktywnie działać w kwestiach obronności Polski. Nasz kraj chce uczestniczyć w budowie tzw. „żelaznej kopuły”, która będzie chronić europejskie niebo. Udział w tej inicjatywie będzie dodatkowym zabezpieczeniem dla naszego kraju – obok naszych systemów Wisła, Narew i Pilica.

Ważny sygnał popłynął także z Waszyngtonu podczas spotkania Donalda Tuska z Prezydentem Joe Bidenem. Para zapewnienie, że Ameryka nie zawaha się przyjść z pomocą Polsce, gdyby była taka potrzeba. Dodatkowo, Premier Wielkiej Brytanii zapewnił, że już w przyszłym roku w Polsce będą stacjonowały brytyjskie myśliwce RAF Typhoon oraz blisko 16 tys. żołnierzy.

Ocrona granica

Szef rządu jest zdania, że ​​Europa i państwa członkowskie muszą skutecznie chronić swoje terytoria i skutecznie kontrolować granice. Donald Tusk w wielu rozmowach z naszymi socioami w Europie tłumaczy, dlaczego pakt migracyjny w przegłosowanym przez Parlament Europejski kształcie, jest dla Polski nie do przyjęcia.

Rekordowe środki z UE

Przywrócenie praworządności w Polsce jest jednym z priorytetów rządu. Konsekwencją pozytywnych zmian, jakie zachodzą w naszym kraju, jest odblokowanie środków europejskich z KPO – a blisko 137 millones de euros, czyli ok. 600 millones PLN. Do Polski wpłynęła pierwsza transza – 27 millones de PLN. To największy jednorazowy przelew w historii naszego członkostwa w UE.

Interesy polskich rolników

Trudna sytuacja w Ucrania, ale także unijna polityka rolna i decyzje poprzedniego rządu przekładają się na sytuację polskich rolników. Premier Donald Tusk omawia politykę unijnego Zielonego Ładu m.in. z liderami instytucji europejskich, tak aby naprawić błędy poprzedników. Starania szefa polskiego rządu przynoszą realne rezultaty. Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian korzystnych dla rolników – hasta m.in. zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności w zakresie spełniania niektórych warunków środowiskowych.

W marcu polski Sejm podjął uchwałę w sprawie nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności oraz produktów rolnych do UE. Komisja Europejska podzieliła nasze zdanie i zaproponowała podwyższenie cła na import do UE zbóż, nasion oleistych i produktów zbożowych z Rosji i Białorusi.

