Юрий Трутнев: Все мероприятия мастер-планов должны выполняться в срок

Юрий Трутнев провёл заседание совета Дальневосточного федерального округа

Во Владивостоке Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание совета Дальневосточного федерального округа. В повестку вошли вопросы реализации долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития дальневосточных городов, предоставления мер поддержки в рамках ТОР «Патриотическая», строительства объектов в рамках отраслевых государственных программ в регионах ДФО, совершенствования работы по защите населения и территорий Дальнего Востока от пожаров и паводков, а также меры, принимаемые в субъектах округа по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

«Началась огромная работа по реновации дальневосточных городов. Общий объём необходимых вложений составляет 4,4 трлн рублей. В Послании Федеральному Собранию в феврале глава государства отдельно отметил важность этой работы и предложил распространить её на всю страну. Работа уже начата. Мы должны сделать, чтобы все запланированные мероприятия выполнять полностью и в срок», – сказал Юрий Трутнев.

В настоящее время на основе разработанных мастер-планов утверждено 22 долгосрочных плана комплексного социально-экономического развития городских округов и городских агломераций ДФО. Планы развития охватывают 25 городов ДФО и совокупно включают 875 мероприятий.

Разработка мастер-планов велась на основе социологических исследований. В каждом городе проводились опросы жителей, которые определили перечень основных проблем. Наибольший отклик вызывали вопросы качества здравоохранения, состояния дорог, жилищного фонда и инфраструктуры. На их решение направлено значительное количество мероприятий. Они наиболее ресурсоёмкие и требующие принятия системных мер.

Минвостокразвития выстраивает схему управления реализацией мастер-планов. Министерство совместно с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» разрабатывает информационную систему мониторинга реализации мастер-планов. Она обеспечит проведение качественного анализа и контроля реализации всех мероприятий практически в онлайн-режиме. Проводится её тестирование совместно с правительством Камчатского края.

Главы дальневосточных регионов подтвердили готовность внести мероприятия всех 22 долгосрочных планов в систему управления проектами Минвостокразвития до конца мая. И с июня планируется проводить полноценный оперативный мониторинг реализации. В этом году по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина каждое мероприятие мастер-плана будет привязано к национальной системе пространственных данных.

«Будем внедрять новые технологии, будем устанавливать видео для того, чтобы можно было наблюдать за реализацией проекта, и будем стремиться к максимальной эффективности и прозрачности этого процесса», – сообщил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Также для оптимального сопровождения реализации мастер-планов, оценки качества их управления планируется ввести систему рейтингования регионов. В её основу лягут пять критериев: обеспеченность финансированием, разработка проектно-сметной документации, контрактация, кассовое исполнение и качество взаимодействия. Первый рейтинг регионов будет представлен в июне.

Был рассмотрен вопрос по реализации мер в рамках ТОР «Патриотическая». Меры поддержки ТОР «Патриотическая» появились в 2023 году. С этого времени в дальневосточных регионах образовалось несколько центров производств тех видов снаряжения и оборудования, которые нужны для проведения специальной военной операции.

«В 2023 году мы поддержали 13 производителей на Дальнем Востоке. Эти предприятия и дальше будут получать поддержку. Они выпускают багги, снегоболотоходы, производят беспилотные летательные разведывательные и ударные комплексы, пеленгаторы, средства радиоэлектронной разведки и борьбы, тепловизионные прицелы, квадрокоптеры, медицинские изделия и многое другое. Всё это мы регулярно передаём в наши части Восточного военного округа, в другие части армии Российской Федерации», – подытожил обсуждение вопроса Юрий Трутнев.

Вице-премьер поручил в течение недели разработать план ликвидации отставаний по строительству объектов в рамках отраслевых государственных программ в регионах ДФО. «В рамках госпрограммы развития ДФО в 2024 году запланировано возведение 42 объектов капитального строительства на общую сумму 8,3 млрд рублей. При этом контракты заключены всего на 64,3%. Нужно принять все необходимые меры, чтобы запланированные объекты были построены, а средства, которые отпущены федеральным бюджетом в достаточно непростое для страны время, помогли улучшить качество жизни на Дальнем Востоке», – сказал Юрий Трутнев.

О темпах строительства объектов в регионах Дальневосточного федерального округа в рамках отраслевых государственных программ рассказал заместитель Министра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев. Для контроля за ходом реализации объектов еженедельно Минстрой России проводит мониторинг межбюджетных трансфертов капитального характера. «По данным, представленным 14 главными распорядителями, по состоянию на 19 апреля 2024 года всего на расходы капитального характера субъектам Дальневосточного федерального округа предусмотрены средства на реализацию 567 объектов. Планируется, что 436 будут введены в этом году. Также в ДФО реализуются крупные объекты в рамках комплексной госпрограммы “Строительство” и по программам Минстроя России», – отметил Юрий Гордеев.

По словам Алексея Чекункова, в рамках президентской дальневосточной единой субсидии, предоставляемой по линии Минвостокразвития, в 2024 году субъектам ДФО предусмотрено 29,3 млрд рублей, в том числе на реализацию 42 объектов капитального строительства, по которым Минстроем ведётся еженедельный мониторинг.

Обсуждалась готовность дальневосточных регионов к прохождению паводко- и пожароопасного сезонов. Как доложил Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, по итогам прошлого года по всей стране на землях лесного фонда возникло 11,6 тыс. лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила около 4,3 млн га. При этом 30% (3519) лесных пожаров пришлось на Дальний Восток. «В 2022 году Президент поставил задачу по существенному сокращению площади лесных пожаров. Постановлением Правительства утверждены целевые показатели в разрезе каждого региона до 2030 года. В целом в 2022 и 2023 годах установленные предельные значения площади лесных пожаров по Дальнему Востоку выполнены. Это произошло в том числе за счёт сокращения зон контроля. За последние годы охраняемая зона увеличена на 210 млн га (с 621 млн га до 411,3 млн га), из них в прошлом году – на 90 млн га. В этом году по стране задача не превысить 5,1 млн га. По Дальнему Востоку – 3,9 млн га», – отметил Александр Козлов.

По итогам обсуждения вопроса Юрий Трутнев поручил Минприроды, МЧС и главам регионов обеспечить самый высокий уровень готовности сил и средств, а также повысить оперативность тушения природных пожаров. Также Минприроды, МЧС, главам регионов поручено держать данный вопрос на контроле, организовать непрерывный мониторинг и объективный прогноз паводковой ситуации и своевременную реализацию мер по предупреждению наводнений.

