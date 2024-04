«Что делается для всех, искренне — это и есть настоящее искусство»

Source: MIL-OSI Russian Language News

25 апреля на Киностудии им. Горького состоялась презентация первых выпускников-магистрантов программы «Кинопроизводство» Института кино НИУ ВШЭ. Формат speed dating, предложенный академическим руководителем программы Полиной Ильиной, позволил каждому студенту выступить перед значимыми деятелями кино, чтобы рассказать о своих сценарных идеях, которые лягут в основу грядущих проектов.

Перед началом презентации студентов Александр Акопов, директор Института кино НИУ ВШЭ, поделился с гостями, как возникла идея создания института. «Мы с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) много лет искали альтернативу классическому вгиковскому кинообразованию. В итоге благодаря НИУ ВШЭ и лично Андрею Быстрицкому, декану факультета креативных индустрий ВШЭ, мы осуществили такую идею совместно с факультетом», — говорит Александр Акопов. Он также рассказал, как обучались студенты и каких результатов достигли. Институт кино начался с программы подготовки преподавателей, отметил Акопов. «Она действует до сих пор, поскольку институт расширяется, мы каждый год привлекаем новых специалистов», — добавил он.

Институт кино открылся в 2021 году на базе факультета креативных индустрий Высшей школы экономики как вызов по созданию совершенно новой программы для подготовки кинопроизводителей и актеров , пояснила Мария Созинова, заместитель директора института. «Ведущие продюсеры нашего отечественного рынка, руководители платформ и телеканалов тогда поддержали эту идею», — подчеркнула она.

Декан ФКИ Андрей Быстрицкий доволен тем, что на факультете и в Высшей школе экономики теперь существует направление, связанное с кино. «Наш первый выпуск — замечательный, не потому, что он первый, а потому, что здесь учатся осознанно. Большинство уже имеют опыт в кинопроизводстве и продюсировании. Я думаю, нашим выпускникам и нам всем удастся сделать то, что многим не удалось, а именно включиться в процесс преобразования культуры в наше непростое, но интересное время», — считает декан. Андрей Быстрицкий также отметил, что кино нужно снимать, рассчитывая на аудиторию в 8 миллиардов человек, поскольку единственным настоящим искусством считается искусство для всех. «Искусство, которое сводится к тому, чтобы похвастаться перед приятелями, обманув некоторое количество якобы оценивающих личностей, безусловно, имеет право быть. Но то, что делается для всех, что делается искренне, — это и есть настоящее искусство», — уверен Андрей Быстрицкий.

В рамках speed dating выпускники презентовали собственные идеи полных метров и сериалов, а также анимационных фильмов. Представители киноиндустрии оценили каждого выступающего, отметив понравившихся им кандидатов для дальнейшего сотрудничества. Такой формат общения позволит новичкам в профессии найти потенциальных работодателей и обрасти нужными коммуникациями.

Практико-ориентированный подход в обучении, принятый во всем университете, действует и в Институте кино. Подразделение тесно сотрудничает с компанией «Кинопоиск», продюсерским центром «Плюс Студия», АПКиТ, а также Киностудией им. Горького, где проходят все съемочные практикумы студентов. «Киностудия им. Горького очень рада, что нам довелось поучаствовать в таком образовательном пути, что мы становимся частью того момента, когда готовятся совершенно новые, классные и интересные люди. Они придадут новую форму нашему будущему российскому кино», — заключила Юлия Давыдова, заместитель генерального директора киностудии.

