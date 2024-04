Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Хоккейная команда Государственного университета управления показала слаженную игру на VIII Всероссийском Финале Студенческой хоккейной лиги и вышла в полуфинал.

С 22 апреля в Санкт-Петербурге проходят игры Первенства России, где 12 команд со всей страны сражаются за титул чемпиона.

Наши хоккеисты на втором месте закончили игры группового этапа, а в 1/8 победили команду Дальневосточного государственного университета путей сообщения со счетом 20:1.

Сегодня в четвертьфинале встретились с командой Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Основное время закончили со счетом 3:3 и вырвали победу в серии буллитов.

Уже завтра парни выйдут на лед, чтобы встретиться в полуфинале с командой Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева.

Напомним, что в прошлом сезоне команда ГУУ вошла в топ-5 Первенства России, а в этом году уже показала результат не хуже.

Готовимся смотреть прямую трансляцию с 1/2 финала и поддерживать наших спортсменов.

Вперед ГУУ!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI