Финансовые новости: Опубликована архитектура программы и открыта регистрация на Финансовый конгресс Банка России

В этом году деловая программа предусматривает две пленарные сессии в первый день конгресса, 3 июля. На пленарной сессии по экономике спикеры обсудят, как внешние ограничения влияют на экономический рост. Вторая дискуссия будет посвящена рынку капитала как источнику долгосрочных ресурсов для экономики.

В следующие два дня, 4–5 июля, участники форума затронут широкий круг тем, включая перспективы российской экономики на ближайшие годы, а также будущее финансового рынка и возможности, которые открываются клиентам, приоритеты банковского регулирования, инструменты для долгосрочных сбережений, развитие платежной инфраструктуры.

Всего состоится 21 панельная сессия. В них примут участие руководство Банка России, представители ведущих российских финансовых организаций, органов государственной власти, экспертного сообщества.

Финансовый конгресс пройдет 3–5 июля в Санкт-Петербурге.

