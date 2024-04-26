Финансовые новости: Опубликована архитектура программы и открыта регистрация на Финансовый конгресс Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
В этом году деловая программа предусматривает две пленарные сессии в первый день конгресса, 3 июля. На пленарной сессии по экономике спикеры обсудят, как внешние ограничения влияют на экономический рост. Вторая дискуссия будет посвящена рынку капитала как источнику долгосрочных ресурсов для экономики.
В следующие два дня,
Всего состоится 21 панельная сессия. В них примут участие руководство Банка России, представители ведущих российских финансовых организаций, органов государственной власти, экспертного сообщества.
Финансовый конгресс пройдет
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