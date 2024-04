Финансовые новости: Обновление корневого сертификата УЦ ПАО Московская Биржа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые пользователи сервисов ЭДО!

В связи с созданием нового корневого самоподписанного сертификата удостоверяющего центра ПАО Московская Биржа для ГОСТ-криптографии (далее – УЦ МБ) необходимо выполнить его обновление на каждом рабочем месте участника Системы электронного документооборота ПАО Московская Биржа (далее – СЭД), где установлено клиентское ПО УЦ МБ (АПК “Валидата Клиент”) в любой день до 20 мая 2024 года.

Для этого необходимо:

Скачать с сайта ПАО Московская Биржа на странице https://www.moex.com/s1300 файл UpdateGOST-2024.zip по ссылке Обновление (2024 год). Разархивировать этот файл в любую папку на локальном диске Вашего компьютера (например, C:Temp). В архиве находятся 2 файла: MoexRootUpdateGOST-2024.pse – файл с обновлением;

UpdateDoc.rtf – файл с данной инструкцией. Закрыть все приложения, работающие с сертификатами, созданными в УЦ МБ. Запустить с использованием рабочего ключевого носителя программу “Справочник сертификатов” (“Пуск” → “Программы” → “АПК Валидата Клиент” → “Справочник сертификатов”). Выбрать пункт меню “Справочник сертификатов” → “Обновить объекты”. В открывшемся диалоговом окне “Выбор каталога” указать на папку, в которой находится файл MoexRootUpdateGOST-2024.pse, и нажать “OK”. После обновления выполнить резервное копирование справочников. Для этого необходимо выбрать пункт меню “Сервис” → “Резервное копирование справочников”. В случае использования флешки в качестве ключевого носителя, резервное копирование рекомендуется выполнять в папку :SPR (Например, H:SPR).

Обращаем внимание на следующие моменты:

Если в программе “Справочник сертификатов” создано несколько профилей, то обновление нового корневого сертификата УЦ МБ необходимо выполнить для каждого профиля. Данное обновление неприменимо для программы “Справочник сертификатов” из состава “ПКЗИ СЭД МБ”, предназначенной для работы с сертификатами с использованием RSA-криптографии. В случае использования на клиентском рабочем месте АПК “Валидата Клиент L” для ОС Linux, порядок действий аналогичен.

По вопросам, связанным с обновлением нового корневого сертификата УЦ МБ, Вы можете обращаться к Администратору СЭД по тел. +7 (495) 363-32-32 (доб.1110) или email: pki@moex.com.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

