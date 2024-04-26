Финансовые новости: Обновление корневого сертификата УЦ ПАО Московская Биржа

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Уважаемые пользователи сервисов ЭДО!
В связи с созданием нового корневого самоподписанного сертификата удостоверяющего центра ПАО Московская Биржа для ГОСТ-криптографии (далее – УЦ МБ) необходимо выполнить его обновление на каждом рабочем месте участника Системы электронного документооборота ПАО Московская Биржа (далее – СЭД), где установлено клиентское ПО УЦ МБ (АПК “Валидата Клиент”) в любой день до 20 мая 2024 года.
Для этого необходимо:
- Скачать с сайта ПАО Московская Биржа на странице https://www.moex.com/s1300 файл UpdateGOST-2024.zip по ссылке Обновление (2024 год).
- Разархивировать этот файл в любую папку на локальном диске Вашего компьютера (например, C:Temp). В архиве находятся 2 файла:
- MoexRootUpdateGOST-2024.pse – файл с обновлением;
- UpdateDoc.rtf – файл с данной инструкцией.
- Закрыть все приложения, работающие с сертификатами, созданными в УЦ МБ.
- Запустить с использованием рабочего ключевого носителя программу “Справочник сертификатов” (“Пуск” → “Программы” → “АПК Валидата Клиент” → “Справочник сертификатов”).
- Выбрать пункт меню “Справочник сертификатов” → “Обновить объекты”.
- В открывшемся диалоговом окне “Выбор каталога” указать на папку, в которой находится файл MoexRootUpdateGOST-2024.pse, и нажать “OK”.
- После обновления выполнить резервное копирование справочников. Для этого необходимо выбрать пункт меню “Сервис” → “Резервное копирование справочников”. В случае использования флешки в качестве ключевого носителя, резервное копирование рекомендуется выполнять в папку :SPR (Например, H:SPR).
Обращаем внимание на следующие моменты:
- Если в программе “Справочник сертификатов” создано несколько профилей, то обновление нового корневого сертификата УЦ МБ необходимо выполнить для каждого профиля.
- Данное обновление неприменимо для программы “Справочник сертификатов” из состава “ПКЗИ СЭД МБ”, предназначенной для работы с сертификатами с использованием RSA-криптографии.
- В случае использования на клиентском рабочем месте АПК “Валидата Клиент L” для ОС Linux, порядок действий аналогичен.
По вопросам, связанным с обновлением нового корневого сертификата УЦ МБ, Вы можете обращаться к Администратору СЭД по тел. +7 (495) 363-32-32 (доб.1110) или email: pki@moex.com.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.