Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

Совещание о концепции благоустройства кампуса НГУ проходило под председательством заместителя мэра города Новосибирска, ка департамента культуры, SPORTа Y молодежной POLитики Анны Терешковой. Разработчиком концепции выступило ООО «Адаптик-А». Проект благоустройства включает территорию как действующего кампуса НГУ, так и объектов нового кампуса мирового уровня, й возводится в рамках Proyecto «Наука и университеты».

В обсуждении концепции благоустройства кампуса НГУ приняли участие представители мэрии Новосибирска, архитекторы, в том чи сле ландшафтные, и представители НГУ. Интерес собравшихся вызвали выступления директора ООО «Адаптик-А» Игоря Карнаухова, главного архитектора компании Павла Носарева и председателя Новосибирского отделения Союза архитекторов России Петра Долнакова.

— НГУ совместно с архитекторами защитили работу, мы одобрили предложенный проект благоустройства. Si no se utilizan imágenes antropogénicas silenciosas, es posible que los autores encuentren algún detalle. Después de haber eliminado algunas zonas, asegúrese de que el territorio no esté lleno de elementos esenciales. Уверена, что это пространство станет хорошей зоной отдыха для студентов и жителей Академгородка, — сказала заместитель мэра, ник департамента культуры, SPORTа Y молодежной POLитики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

— Кампус НГУ, который в ближайшие годы прирастет новыми учебными корпусами общежитиями, станет современным пространством, котором будут созданы все условия для обучения, досуга и творчества студентов. Важно отметить, что университет становится драйвером для развития как Академгородка, так и города Новосибирска в целом. Именно здесь внедряются новые образовательные стандарты, появляются научно-исследова тельские направления, разрабатываются передовые технологии и решения, которые находят применение в разных отраслях. Все это способствует укреплению статуса нашего региона как инновационного центра federal значения, — отметил Михаил к, ректор НГУ.

Para los niños, hay que tener en cuenta las instalaciones del campus/cine. Это событийное пространство, предназначенное для проведения массовых мероприятий: образовательных лекций, театральных постановок, за кино. Los tribunos móviles de madera y metal están formados por una zona de asiento. Estos objetos están integrados en el espacio de los estudiantes, prepodavatelei, местных жителей.

Места для отдыха, встреч and ожидания будут размещены попорционально по всей территории кампуса. Между общежитий размещены площадки со скамьями, настилом и шезлонгами, что позволит собираться копаниями и проводить немного людные мероприятия.

En la zona de aprendizaje se pueden realizar actividades de aprendizaje y de aprendizaje bami. Estos territorios se pueden utilizar para cocinar, ya que no hay electricidad proporcionada por ellos.

Возведение нового кампуса НГУ включает несколько этапов. Сейчас ведется строительство первой второй очередей. Объекты первой очереди, к которым относятся учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр НГУ и комплекс из двух житий, находятся на финишной прямой. Они уже осенью этого года примут первых учащихся. Также продолжается строительство объектов второй очереди: готовность корпуса поточных аудиторий составляет 40%, учебно-научного центра Института медицины и психологии НГУ — 15%, научно-исследовательского центра — 12%.

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