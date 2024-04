Университет управления и Университет прокуратуры заключили партнёрское соглашение

Source: MIL-OSI Russian Language News

Подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным университетом управления и Университетом прокуратуры Российской Федерации состоялось 25 апреля 2024 года на базе нашего университета.

Со стороны ГУУ на торжественной церемонии подписания соглашения присутствовали ректор Владимир Строев и проректоры Мария Карелина, Дмитрий Брюханов, Виталий Лапшенков, Павел Павловский. Со стороны гостей — ректор Игорь Мацкевич и учёный секретарь Мария Васильева.

После церемонии подписания для гостей была проведена экскурсия по университету. Партнёрам показали Предуниверсарий, где в это время часть учеников репетировали номер для выступления. Гостям показали классы, интерактивные доски, муравьиную ферму и карту России в процессе сборки.

В «жемчужине ГУУ» – спортивном комплексе – Владимир Строев, кроме всего прочего, рассказал о футбольной команде ректората и о том, как она недавно сыграла со Следственным комитетом РФ после чего пригласил коллег провести товарищеский матч. Игорь Мацкевич одобрил идею.

В Центре информационных технологий экскурсия застала учебный процесс – момент доклада по проекту. После этого гостей проводили в московское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, где рассказали о его деятельности, изготовлении окопных свечей для бойцов СВО в рамках акции «ГУУ-СВОим», сборе гуманитарной помощи новым регионам, а также познакомили с добровольцами.

В самом первом корпусе нынешнего кампуса, Административном, гостям из Университета прокуратуры показали криминалистические лаборатории с оборудованием, переделанным из настоящего оружия. Здесь они вновь застали учебный процесс – расследование убийства с огнестрельным ранением. Посетили ситуационный комплекс формирования юридических компетенций и зал судебных заседаний, где тоже проходил учебный процесс. Кроме того, из окон корпуса была возможность наблюдать строительство общежития №3.

В «поточке» экскурсия заглянула в аудиторию имени ректора О.В. Козловой, где в это время проходили громкие выборы кураторов. Проректор Павел Павловский отметил: «Важно доверять ребятам, чтобы они сами что-то делали, учились ответственности и самоконтролю».

Научная библиотека ГУУ встретила гостей лекцией от «Движения Первых». В Актовом зале проходила репетиция конкурса «Мисс ГУУ». Гости явно почувствовали пульсацию жизни в Первом управленческом, ведь в каждом помещении они видели учебную или внеучебную активность. Ректор в какой-то момент даже посчитал нужным уверить, что это всё не специально подстроено – обычная жизнь вуза.

В новейшем медиацентре Игорь Мацкевич с удовольствием попробовал поработать в студии Джалинга. Ему также показали интерьерную студию с новыми музыкальными инструментами, а вот студия с хромакеем была занята работой преподавателя.

Закончилась экскурсия в ситуационном центре, где по словам начальника Управления безопасности Эдуарда Арсланова «слышно биение сердца университета». Конечно же, метафорами не обошлось, гостям в общих чертах рассказали о технической оснащённости центра.

Однако, надо отдать должное красивому сравнению, экскурсия и правда будто бы прошлась по всем кровеносным сосудам ГУУ, прочувствовала биение жизни университета. Надеемся, что новые партнёры набрались впечатлений и вдохновения для будущих совместных проектов.

