Татьяна Голикова: Число многодетных семей в России достигло 2,4 миллиона

Число многодетных семей в России растёт, в 2023 году оно достигло 2,4 миллиона, в них воспитывается 7,7 миллиона детей. Об этом сообщила Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова в ходе своего выступления на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Как отметила вице-премьер, в России проживает 30 миллионов детей в 24,5 миллиона семей. После трёхлетнего периода естественного прироста населения в 2013–2015 годах в России, как и в большинстве стран мира, наблюдается демографический спад. Причины имеют историческую основу: это Великая Отечественная война, последствия 1990-х годов и объективные условия.

По прогнозу Росстата, рост численности женщин в возрасте 20–29 лет начнётся только после 2026 года, но будет незначительным. В целом же наблюдается долгосрочная тенденция снижения числа женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, то есть в возрасте от 15 до 49 лет.

«За последний год суммарный коэффициент рождаемости первых рождений практически не изменился, вторых рождений – снизился на 4,5%. А вот уровень рождаемости третьих и последующих детей вырос на 3,6%. В целом ситуация с рождаемостью в России схожа с мировыми тенденциями», – отметила Татьяна Голикова.

В условиях долгосрочных демографических рисков Правительством ведётся постоянная работа по наращиванию и корректировке действующих мер поддержки семей с детьми, подчеркнула вице-премьер.

Важнейшим элементом государственной демографической политики остаётся материнский капитал. Его введение оказало значимое влияние на рост уровня вторых рождений.

Постоянно совершенствуются направления распоряжения материнским капиталом. С 2023 года семьям предоставлено право на получение ежемесячной выплаты на всех детей в возрасте до трёх лет. Стало возможным направление средств материнского капитала на оплату образовательных услуг у индивидуальных предпринимателей. Создан дополнительный механизм защиты прав граждан, направляющих средства маткапитала на погашение займов, выданных кредитными и сельскохозяйственными кооперативами. Стало возможным направить средства на реконструкцию домов блокированной застройки.

«По решению Президента России программа материнского капитала будет продлена до 2030 года. И мы готовы к дальнейшему совершенствованию материнского капитала в целях повышения его влияния на рождаемость», – подчеркнула Татьяна Голикова.

По поручению Президента России с этого года увеличится налоговый вычет на третьего и каждого последующего ребёнка с 3 тыс. до 6 тыс. рублей.

«На протяжении ряда лет нами предпринимались системные усилия по стимулированию рождения третьих и последующих детей, увеличению числа многодетных семей. Была введена целая система мер по улучшению жилищных условий, налоговых льгот. Эти усилия дали свой результат. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, как я говорила, ежегодно растёт. Число многодетных семей в 2023 году составило 2,4 миллиона, а число детей, которые в них воспитываются, – 7,7 миллиона», – сказала Татьяна Голикова.

С 1 июля текущего года заработает единый реестр многодетных семей. А с начала 2025 года заявление на присвоение статуса многодетной семьи и выдачу удостоверения можно будет подать на портале госуслуг.

Одним из резервов повышения рождаемости является состояние здоровья населения. С 2022 года в семи регионах страны в рамках пилотного проекта были отработаны новые подходы по оценке репродуктивного здоровья граждан. Как результат, с 2024 года в программу диспансеризации добавлены дополнительные исследования для граждан репродуктивного возраста. Лучшие практики пилотного проекта будут внедрены во всех регионах.

Одним из важных итогов проводимого Года семьи станет разработанный стратегический документ в сфере семейной и демографической политики до 2030 года, в котором будут учтены все те вызовы, с которыми мы будем сталкиваться в ближайшие годы. Сформирована межведомственная рабочая группа по разработке стратегии, в которую вошли представители обеих палат Федерального Собрания. Вырабатывается структура документа.

Ещё одной важной задачей является формирование нового национального проекта «Семья».

Кроме того, Татьяна Голикова провела рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Они обсудили вопросы развития петербургского образования.

