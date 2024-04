Татьяна Голикова и Антон Котяков посетили Центр реабилитации им. Альбрехта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова и Министр труда и социальной защиты Антон Котяков посетили Центр реабилитации им. Альбрехта в Санкт-Петербурге.

Татьяна Голикова и Антон Котяков ознакомились с клинической и технической базой учреждения, посетили центр физической и реабилитационной медицины, где активно используются современные программно-аппаратные комплексы для двигательной терапии, а также лабораторию испытаний и экспертизы протезно-ортопедических изделий.

«В Центре Альбрехта ежегодно получают стационарную помощь более 8 тысяч человек, а амбулаторную – свыше 11 тысяч. Здесь проводятся фундаментальные и прикладные разработки в области медико-социальной экспертизы и реабилитации, оказывается высокотехнологичная медицинская и протезно-ортопедическая помощь. Центр также участвует в разработке качественных отечественных средств реабилитации, которые тестируются в первой в стране лаборатории испытаний и экспертизы протезно-ортопедических изделий. Сейчас прорабатывается вопрос ремонта части помещений центра», – сообщила Татьяна Голикова.

В 2023 году на базе Центра им. Альбрехта была организована первая в стране лаборатория испытаний и экспертизы протезно-ортопедических изделий. На площадке лаборатории осуществляется контроль качества технических средств реабилитации на соответствие нормативным требованиям.

«В настоящее время в лаборатории проходит отработка и аттестация оборудования и методик испытаний протезно-ортопедических изделий с индивидуальными параметрами изготовления. Эта лаборатория может стать базой для создания Федерального центра качества технических средств реабилитации», – отметил Антон Котяков.

Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А.Альбрехта Минтруда является научным, клиническим и образовательным учреждением по реабилитации граждан в России. В нём наряду с фундаментальными и прикладными исследованиями в области протезирования, медико-социальной экспертизы и реабилитации ведётся подготовка научных и врачебных кадров в системе непрерывного медицинского образования.

