Стратегическая сессия по евразийской интеграции в многополярном мире

Вступительное слово Михаила Мишустина на стратегической сессии по евразийской интеграции в многополярном мире

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня мы обсудим приоритетные задачи по развитию евразийской интеграции.

Президент подчёркивал, что «важно активнее запускать механизмы создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга». Такие большие пространства, по сути, и есть основа многополярного мироустройства.

Сейчас всё жёстче становятся условия участия в торговле. Усиливается давление на страны глобального Юга, которые не согласны с попытками коллективного Запада сохранить претензии на доминирование в мировой экономике.

Эффективным ответом на такие риски считаем объединение в межгосударственные организации и формирование независимых и относительно автономных макрорегионов. Именно региональная интеграция приходит на смену глобализации. Это достаточно закономерный геополитический процесс, который уже запущен.

Одним из центров нового многополярного мира становится пространство Большой Евразии. Здесь сосредоточены интересы всех крупнейших мировых игроков, появляются, что естественно, новые точки экономического роста, сконцентрированы значительные запасы энергоресурсов, сырья, редкоземельных металлов, пресной воды. И по этой территории проходят, что тоже очень важно, ключевые транспортные магистрали, логистические пути, которые связывают Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.

У России традиционно сильные позиции в Евразии. Они основаны на фундаментальных исторических, социокультурных, географических и других факторах.

Наша страна активно работает в Евразийском экономическом союзе, в Союзном государстве. Мы повышаем эффективность деятельности Содружества Независимых Государств.

Важно, что интеграционные объединения показывают убедительные результаты. В частности, по итогам прошлого года увеличение валового внутреннего продукта ЕАЭС оценивается на уровне 3,8%, что больше среднемирового показателя. И существенно лучше, чем в Евросоюзе, где он составил около 0,5%.

И что характерно, темпы роста ВВП государств «пятёрки» выше, чем в странах СНГ, которые не участвуют в углублённом интеграционном формате. Что ещё раз доказывает пользу взаимодействия в ЕАЭС.

Постоянно расширяется и взаимная торговля. В 2023 году в Евразийском союзе она достигла рекордных 7,4 трлн рублей – практически вдвое больше, чем на момент создания.

А в Содружестве Независимых Государств – преодолела отметку 10 трлн рублей.

Что касается нашего Союзного государства, то товарооборот между Россией и Белоруссией, я совсем недавно с Премьер-министром Белоруссии об этом говорил, приблизился к 4 трлн рублей.

Важно наращивать кооперацию с дружественными странами во всех областях. Надо выработать такую стратегию действий, которая позволит максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Выделить в каждой из сфер – в промышленной, сельскохозяйственной, цифровой, миграционной – ведущие, важнейшие направления. Определить инициативы, которые способны с наибольшей отдачей раскрыть потенциал развития интеграции. И конечно, обеспечить всё необходимое для их реализации.

Ещё одна важнейшая задача – это формирование современной инфраструктуры для укрепления связанности российской экономики со странами Содружества Независимых Государств и глобального Юга.

Продолжение следует…

