Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

23 апреля в Политехе прошёл мастер-класс для студентов по разработке «Serious game» от образовательного проекта цифровых технологий « Школа 21 ». Его провел директор новгородского кампуса «Школа 21» Андрей Латышев.

Студенты узнали о том, что такое «Serious game», зачем такие игры нужны и каковы перспективы их использования. Также им презентовали саму «Школу 21» и возможности, которые открываются перед учащимися. Ведь это не только получение IT-компетенций, но и шанс войти в IT-комьюнити и попасть на стажировку к компаниям-партнёрам (СБЕР, Яндекс, OZON и др.). В классической модели обучения главным источником информации является наставник. В «Школе 21» нет никаких ограничений. Можно обращаться с вопросами к другим участникам или к авторитетным спикерам, брать информацию из любых доступных источников. Участники могут примерить на себя роль как ученика, так и ментора, оценивая знания и навыки друг друга. Свобода в выборе развивает самостоятельность и умение видеть главное. В реальной жизни это помогает очень быстро находить ответы на самые сложные вопросы. Обучение в «Школе 21» бесплатное.

В данные момент идет приём на отборочные интенсивы, которые пройдут 17 июня и 22 июля этого года. Во время обучения каждый сможет освоить С, C++, Java, C#, Python, Go, DevOps или работу с базами данных и сетями. Обучение легко совмещать с учёбой или работой, кампус школы работает круглосуточно.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI