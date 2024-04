Россия и Киргизия обсудили перспективы реализации совместных проектов по борьбе с изменениями климата

Source: MIL-OSI Russian Language News

Впервые в Москве состоялось заседание Российско-Киргизской рабочей группы по вопросам климата и повышения энергоэффективности.

Российскую делегацию возглавил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, киргизскую — заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Киргизской Республики Мирслав Аманкулов.

В приветственном слове к участникам встречи Дмитрий Вольвач напомнил, что Россия давно зарекомендовала себя как надежный торгово-экономический и инвестиционный партнер Киргизии. Оба государства на данный момент реализуют ряд совместных проектов в области зеленой энергетики.

«Сегодняшнее заседание демонстрирует, какой большой путь проделали наши страны для реализации эффективных климатических мер без ущерба для национальных экономик, — отметил замминистра. — Россия и Киргизия эффективно работают не только в двустороннем формате, но и в многостороннем — на площадке Евразийской экономической комиссии, где практические задачи в области борьбы с изменениями климата и другие экономические вопросы решаются на высоком межгосударственном уровне».

В ходе заседания участники проанализировали ключевые этапы развития климатической повестки своих стран, а также презентовали мероприятия в области повышения энергоэффективности. Стороны сошлись во мнении о важности использования передовых технологий, развития систем мониторинга и прогнозирования изменения климата для принятия экономически эффективных мер по борьбе с климатическими изменениями.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев предложил киргизским коллегам сформировать запросную позицию по наиболее актуальным направлениям сотрудничества в области климата и внедрения российских практик в сфере повышения энергоэффективности.

Начальник управления международного сотрудничества Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Киргизской Республики Бермет Омурова отметила, в свою очередь, заинтересованность киргизской стороны в регулярном диалоге с российскими коллегами для совершенствования компетенций, использования передовых технологий и искусственного интеллекта для сбора и анализа данных и качественной реализации мер по повышению энергоэффективности отраслей национальной экономики.

В завершение встречи стороны договорились о формировании списка направлений практического сотрудничества для более тесного и точечного взаимодействия между экспертами и бизнес-кругами двух стран.

