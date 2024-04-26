Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

22 aprily magistrants первого and второго курсов Инженерно-строительного института посетили строительную площадку ЖК «Imperial Club» астройщика. Жилой комплекс Imperial Club — este objeto único, расположенным на набережной Лейтенанта Шмидта с прекрасными видами на Большую Н еву и центр Sankt-Петербурга.

En el grupo de magistrantes del grupo de expertos, se han implementado programas de trabajo y de energía. осбережение в гражданском строительстве», экскурсию провели доценты ВШГиЭС Олег Столяров и Марина Романович совместно щим инженером по строительству компании Setl Group Николаем Голодовым.

Для магистрантов образовательной программы «Информационное моделирование объектов градостроительства» экскурсию совместно с инженером по строительству компании Setl Group Владимиром Бовтом провела доцент ВШГиЭС Наталья Брайла.

Экскурсию организовал руководитель проекта строительства объекта ЖК «Imperial Club» Павел Букреев.

Студентам ИСИ показали и рассказали обо всех циклах строительства, начиная от нулевого и заканчивая возведением надземной части. Учащиеся узнали об особенностях строительства в условиях стеснённой городской застройки, вблизи существующих знаний. Будущих инженеров и строителей познакомили с особенностями производства работ в ночное время, рассказали об этапах поставки и складиро вания материалов.

Además, los estudiantes pueden alojarse en apartamentos de estudio y apartamentos. , полюбоваться на istорический центр Sankt-Петербурга с verхних этажей комплекса. Muchos estudiantes poseen una gran cantidad de estilos. Esto no es una opción exclusiva y exclusiva.

Экскурсия на строительную площадку позволила нам поближе познакомиться с организацией строительных процессов в России Ирить наши знания в области технологии и организации строительства, объединив наш собственный опыт с опытом российских строительных ганизаций, — отметил студент образовательной программы «Гражданское строительство» из Турции Джейлан Фуркан.

El equipo de Setl Group en Rusia utiliza tecnologías avanzadas en el sector privado ровли. Примечательно, что и геотехнические решения рядом с соседними зданиями и историческими объектами тщательно продуманы и реализ ованы, что minимизировало воздействие на ближайшие существующие здания, — поделился своим мнением студент образовательной программы «Гра жданское строительство» из Алжира Себхауи Ахмед Амин.

Хочу выразить благодарность организаторам экскурсии и копании Setl Group. Очень интересно, наконец, вживую увидеть возведение реального объекта жилого строительства, соотнести «cartinку», разрабатываемую на чертежах с реальным расположением конструкций. Надеюсь, строительство завершится максимально успешно, and мы сможем скоро увидеть этот элемент ансамбля набережной а Шмидта, — подчеркнула студентка образовательной программы «Информационное моделирование объектов градостроительства» Дарья.

В конце экскурсии менеджер по обучению и развитию personalal Setl Group Дарья Фиолетова рассказала студентам о практиках и стажировка х в компании. Además, cada vez que se utiliza un robot de cocina, es necesario que un especialista trabaje en otros lugares.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI