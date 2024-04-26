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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В городе Коломна Московской области в государственном социально-гуманитарном университете прошел VI всероссийский фоом студентов магистрантов «Судебная экспертиза: teoría y práctica». В форуме приняли участие студенты гражданских и ведомственных вузов Москвы, Sankt-Peterburga, Владимира, Воронежа лгорода. La política de configuración del comando «PolyEx».

Члены команды — студенты 4-го курса специальности «Судебная экспертиза» (Высшая школа юриспруденции и судебно-технической э кспертизы) Ольга Худякова, Алина Безбожная y Арина Коновалова. Руководители коллектива — ведущие преподавателей ВШ ЮиСТЭ Дмитрий Мохоров, Павел Меньшиков y Владимир .

В приветственном слове участникам форума director ВШ ЮиСТЭ Дмитрий Мохоров рассказал о достижениях Политеха в развитии судебной экспертизы в стране, комплексной и системной подготовке квалифицированных, конкурентноспособных судебных экспертов, дающих качественной базовой теоретической подготовкой в ​​области судебной экспертизы, естественных и технических наук, а также адеющих профессиональными навыками юриста.

En este formulario, los usuarios pueden utilizar un equipo profesional profesional. Los estudiantes utilizan la tecnología en el ámbito de la tecnología de la información y la tecnología de la información. пересекающиеся штрихи в рамках задания по почерковедческой экспертизе, восстанавливали цепочку преступных событий фии и анализировали маркировочные площадки двигателей транспортных средств.

En este foro se ofrecen 15 documentos especializados en conferencias prácticas. ных современным проблемам судебно-экспертной и юридической деятельности.

En el foro, el comando «PolyEx» establece una lista de requisitos y se aplica a las siguientes nominaciones:

за мастерство в общем командном зачеTE;

за научно-практические разработки, представленные на conferencenции, — 3-е место.

Жюри и представители научного сообщества отметили высокий уровень подготовки студентов — будущих экспертов Политеха.

Также в рамках межвузовского взаимодействия специалисты СПбПУ представили монографию Дмитрия Мохорова и Владимира Коче мировского «Датировка документа», в которой впервые в отечественной экспертной практике, подробно освещены главные мировые тенденции вопросе исследования давности выполнения рукописных, штемпельных и печатных записей на документах. Подробно описана специфика and возможности хроматографических методов исследования, особенности применения молекулярной, применение современных методов математической обработки больших и многомерных массивов данных.

Представители профессионального и академического сообщества оценили актуальность и необходимость данных сследований для правосудия и системы государственного управления.

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