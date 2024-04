Николаю Путилину, народному артисту России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Михаил Мишустин поздравил оперного певца, солиста Государственного академического Мариинского театра с 70-летием.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Примите мои искренние поздравления с 70-летием. Вы обладаете незаурядными вокальными данными, редким по насыщенности звучания и красоте тембра голосом, актёрским талантом. Многие годы на знаменитых подмостках Мариинского театра Вы виртуозно исполняете ведущие партии в лучших постановках отечественного и зарубежного репертуара. Ваши блистательные выступления на прославленных оперных сценах мира пользуются большой популярностью, а выдающиеся драматические способности никого не оставляют равнодушным. Желаю Вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия».

