Молодые ученые НЦМУ развивают модель «человека эффективного»

На круглом столе «Инновационные направления исследований человеческого потенциала: от разработки научной идеи к ее претворению в жизнь» молодые ученые Центра поделились результатами своих научных проектов по проблемам развития человеческого потенциала. Ольга Дергунова, заместитель Президента – Председателя правления Банка ВТБ, Председатель Международного наблюдательного совета Центра, отметила особую перспективность исследований для бизнес-сообщества, о чем вы можете узнать подробнее в нашем новом материале.

Конкурс НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» и Фонда развития прикладных исследований НИУ ВШЭ (ФРПИ) был создан в 2021 г. и уже три года предоставляет возможность молодым ученым провести исследования по инновационным направлениям развития человеческого потенциала, которые слабо изучены в России и являются наиболее перспективными с точки зрения прикладной значимости. Молодые исследователи Центра не боятся ставить перед собой нетривиальные вопросы и находить на них нестандартные ответы. На круглом столе мы узнали, что наши исследователи уже сейчас создают новую концепцию «человека эффективного», чьи личная эффективность и потенциал являются приоритетными направлениями для развития, приходят к выводу о том, что в сутках современной женщины должно быть 28 часов, и борются со стигматизацией проблем с ментальным здоровьем. «Вышка не только доказала, что в сутках женщины 28 часов, но и то, что Земля вращается медленнее из-за того, что совмещается завтрак и Telegram», – шутливо добавил Игорь Соколов, директор по научным исследованиям и разработкам НИУ ВШЭ, отметив, что специалисты Центра подходят к своим научным проектам с живым интересом и настоящим желанием исследовать все многообразие темы человеческого потенциала. Весной 2024 г. НЦМУ также запустил серию видео-подкастов «Потенциал человека: просто о главном» по уже реализованным и продолжающим свою работу инновационным проектам молодых ученых, которые на протяжении шести недель помогали зрителям правильно планировать свое время, не потеряться в потоке информации, успешно инвестировать, понимать природу человеческих эмоций, зарабатывать и самосовершенствоваться с помощью современных технологий. «Проведение круглого стола, на котором мы обсуждаем результаты научных исследований, стало настоящей традицией. Стоит отметить, что деятельность наших ученых в рамках программы конкурса всегда приводит к производству научно-популярных знаний в сферах их научных интересов. Так, в этом году мы представили серию видео-подкастов, чтобы продемонстрировать интересные результаты исследований наших ученых и предоставить им площадку диалога с их поколением. Мы решили обратиться к видео-подкастам, научно-популярному формату, по той причине, что в информационном пространстве существует слишком много недостоверных данных, а знания наших молодых исследователей проверены научной методологией. Наш круглый стол сегодня – это также возможность продемонстрировать глубину знаний и практическую значимость полученных результатов исследований», – отметила проректор НИУ ВШЭ и инициатор создания Центра Лилия Овчарова, подчеркнув важность работы молодых ученых Центра в условиях неопределенности.

На круглом столе, который модерировала Ольга Ворон, советник проректора НИУ ВШЭ, заместитель директора Дирекции Центра, с отчетами по реализации научных проектов выступили следующие молодые исследователи Центра: Геннадий Стрюк («Потенциал изучения лидерских практик как ответ на новые управленческие вызовы сферы здравоохранения России»);

Наталья Михайлова («Баланс между работой и личной жизнью сквозь призму бюджетов времени»);

Павел Сорокин («Владение современными финансовыми инструментами как элемент человеческого потенциала студентов и взрослых»);

Оксана Зинченко («Роль медиафрейминга в обработке информации о восприятии сообщений о нарушении социальных норм»);

Елена Селезнева («Ментальное здоровье населения в период неопределенности – поиск и анализ факторов, управляемых мерами социальной политики»);

Анна Гребенюк и Юлия Мильшина («Биохакинг: спрос со стороны населения и технологические возможности»).

«Хотелось бы отметить подачу материала: результаты исследований преподносились понятным и доступным языком. Сразу же понятна применимость каждого из представленных сегодня проектов. Например, я понимаю, что при выборе кандидата на должность руководителя, можно было бы обратиться к модели, представленной в исследовании об управленческих вызовах в сфере здравоохранения. Я понимаю, что важно учитывать личное время, потому что, согласно исследованию о бюджетах времени, целых 16 часов в сутки мы посвящаем работе. Стоит беречь себя, о чем говорится в исследовании о ментальном здоровье», – поделилась впечателениями от выступления докладчиков Елена Грузинова, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Минобрнауки России. Примечательно, что все научные проекты имеют практическую значимость как для бизнеса, так и для общества. Так, например, результаты исследований, связанных с изучением бюджетов времени, биохакинга и ментального здоровья, могут быть использованы в работе HR-специалистов ведущих российских компаний, поддерживающих концепцию корпоративной социальной ответственности. «Бизнес с огромным уважением относится к науке, однако у нас нет возможности разбираться в сложных изложениях, вычислениях, подходах. Мы ищем простые и понятные решения, сформулированные доступным языком. При рассмотрении научных проектов Центра становится понятно, что здесь берутся актуальные и интересные темы, которые мы обсуждаем с HR-департаментами разных компаний и которые должны быть востребованы в бизнесе. Если по результатам этого круглого стола, через научную популяризацию, получится монетизировать данные исследования, чтобы бизнес смог ими воспользоваться в дальнейшем, это станет большой заслугой и Центра, и его исследователей», – поделилась открывшая мероприятие Ольга Дергунова, заместитель Президента – Председателя правления Банка ВТБ, Председатель Международного наблюдательного совета Центра, отметив практическую значимость исследований молодых ученых Центра и их перспективность для использования бизнес-сообществом. Молодые специалисты Центра и дальше будут развивать собственные научные проекты, планируя расширить уже существующие исследования и обратиться к новым аспектам человеческого потенциала. «Поддержка молодых ученых, их вовлечение в перспективные темы исследований человеческого потенциала – один из фокусов работы научного центра мирового уровня. Мы стараемся, чтобы в каждом научном проекте НЦМУ доля молодых исследователей до 39 лет составляла не менее 50%. Более того, более половины наших проектов реализуются под руководством молодых ученых. Формат совместного конкурса Фонда развития прикладных исследований НИУ ВШЭ и НЦМУ, результаты которого обсуждались на круглом столе, открыл новые горизонты для молодых ученых и позволил им попробовать в себя в наиболее инновационных и слабо изученных в России темах оценки и развития человеческого потенциала. Результаты этих проектов должны стать основой для взаимодействия с заинтересованными органами власти, бизнесом и НКО. Мы в своей работе будем и дальше развивать это направление», – заявила Мария Нагерняк, заместитель проректора НИУ ВШЭ, директор Дирекции Центра, подводя итог мероприятия, посвященного презентации результатов исследований молодых ученых Центра. С выпусками видео-подкастов «Потенциал человека: просто о главном» можно познакомиться по ссылке. Авторство: Марина Кучеренко

