Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Первенство по шахматам в рамках Спартакиады среди факультетов, институтов, ВКИ и СУНЦ НГУ выиграли студенты Механико-математического факультета, которые уже много лет доказывают, что им нет равных в шахматных баталиях.

В личном зачете в том году свое мастерство показали студенты пяти разных факультетов:

1 место — Константин Глушенков (ФФ) и Таисия Ускова (ММФ)

2 место — Антон Мамонтов (ММФ) и Ирина Филиппова (ФЕН)

3 место — Герман Коростелев (ИМПЗ) и Яна Корякина (ФИТ)

Соревнования проходили по быстрым шахматам по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени – 10 минут участнику на всю партию, плюс добавка 5 секунд за каждый сделанный ход. Личные места определялись по сумме набранных очков, при их равенстве – по системе коэффициентов. В командный зачет шла сумма очков трех лучших участников факультета не зависимо от пола. Шахматный клуб был переполнен, за всеми досками шла напряженная борьба за каждую фигуру, и очень приятно, что интерес к этому «умному» виду спорта и мастерство наших студентов растет с каждым годом.

В командном зачёте призерами стали:

1 место – Механико-математический факультет:

Антон Мамонтов

Александр Воротников

Сергей Аношин

2 место — Факультет естественных наук:

Артем Холманский

Ирина Филиппова

Александр Томилов

3 место – Геолого-геофизический факультет:

Серафим Шуберт

Александр Штейн

Николай Давыденко

Поздравляем победителей и призеров, благодарим всех за участие и за переполненный шахматный клуб, а Алексея Егитова за прекрасную организатора турнира.

Ссылка на фотографии: https://disk.yandex.ru/d/17z_pAT58uTrUA

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI