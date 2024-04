Source: MIL-OSI Russian Language News

Марат Хуснуллин: В Мариуполе завершён капитальный ремонт трёх мостов общей протяжённостью почти 400 метров

В Мариуполе Донецкой Народной Республики завершены работы на трёх искусственных сооружениях, которые обеспечивают транспортную доступность между районами города, а также логистическое сообщение с морским портом. Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Многие объекты инфраструктуры в новых регионах, которые восстанавливают строители, получили настолько серьёзные повреждения, что их приходится фактически строить заново. Среди них и мосты. На двух из трёх сооружений, на которых сегодня завершены работы, выполнена полная замена конструкций опор и пролётных строений. Устроена двухполосная проезжая часть для автотранспорта, пешеходные тротуары. Теперь они снова соединяют несколько районов города в единую дорожную сеть», – рассказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин добавил, что третий, 280-метровый мост, предназначенный для обеспечения бесперебойной работы Мариупольского морского порта, также был в критическом состоянии, в том числе из-за отсутствия его надлежащего содержания продолжительное время.

«Чтобы он прослужил долгие годы, на этом объекте были предусмотрены полиуретан-металлические деформационные швы. Технология не нова и уже доказала свою эффективность», – отметил Заместитель Председателя Правительства.

Марат Хуснуллин уточнил, что работы на искусственных сооружениях общей протяжённостью почти 400 м выполнены под контролем госкомпании «Автодор».

«Несмотря на сложные условия, нам удалось отремонтировать мосты в сжатые сроки – всего за восемь месяцев – и без ущерба качеству. Таким образом, всего с 2022 года в Мариуполе нашими силами и подрядных организаций восстановлено семь искусственных сооружений», – рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

