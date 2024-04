Марат Хуснуллин выступил на пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Инфраструктура для жизни»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялось заседание пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Инфраструктура для жизни». В мероприятии принял участие Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, он рассказал о стратегических задачах инфраструктурного развития страны до 2030 года с перспективой до 2036 года.

«Сегодняшнее обсуждение на площадке выставки “Россия” – это ещё один шаг для утверждения наших новых национальных целей и задач, которые буквально в конце мая будут обсуждены у Президента. Сейчас мы отрабатываем новый нацпроект “Инфраструктура для жизни”. Под словом “инфраструктура” у нас широкое понимание: где человек живёт, работает и отдыхает, чем он пользуется. Новый нацпроект объединит и синхронизирует все виды работ по созданию инфраструктуры нового качества. Это и строительство жилья, дорог, социальных объектов, обновление коммунальных сетей и общественного транспорта. За предыдущие четыре года мы добились определённых успехов, и сейчас наша задача – подготовить базу для дальнейшей плодотворной работы на годы вперёд. Если сохраним и утвердим новые подходы, которые основываются на достигнутых результатах, мы справимся с амбициозными целями, поставленными перед нами», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что необходимо утвердить программу комплексного развития населённых пунктов с учётом 2 тыс. точек роста и сделать мастер-планы для 200 городов. Это позволит достичь амбициозной цели по строительству 1 млрд кв. м жилья – обновить жилой фонд страны на 20%. Для этого потребуется построить ещё около 350 млн кв. м сопутствующей инфраструктуры. Вовлечь в оборот 250 тыс. га земельных участков. «Задача заключается в том, чтобы каждый метр земли работал, это требует большой работы по оценке потенциала земельных участков», – пояснил вице-премьер.

По словам Марата Хуснуллина, в регионах России необходимо построить 5,5 тыс. социальных объектов, перестроить жилищно-коммунальное хозяйство, работать с состоянием жилищного фонда, принять решения о долгосрочных параметрах ипотечных программ.

Ещё один важный вопрос – дополнительный ремонт и строительство дорог. «Нам удалось достичь лучших результатов за всю историю страны по ремонту дорог. В прошлом году было уложено 188 млн кв. м асфальта. У нас нет ни одного региона, который провалил план дорожной деятельности. Все регионы его перевыполняют, люди видят это, ощущают, что дороги становятся лучше. От того, как мы будем развивать дороги, будет зависеть, где люди будут жить, где будут точки роста», – отметил вице-премьер.

Особое внимание было уделено мобильности граждан, развитию общественного и железнодорожного транспорта. В качестве примера удачных проектов Марат Хуснуллин привёл развитие Центрального транспортного узла. «Нам нужно связать скоростным общественным транспортом регионы ЦФО и дальше эту практику тиражировать на всю страну», – подчеркнул он.

Вице-премьер отметил выполнение масштабной работы по сокращению инвестиционно-строительного цикла, которая значительно увеличила темпы строительства. Так, с 2019 года количество процедур сокращено почти в два раза – с 1168 до 607, а продолжительность работ – с 2181 дня до 1300 дней. Вместе с этим за последние годы отлажена штабная работа с губернаторами и их командами, позволяющая контролировать выполнение всех поставленных задач.

В работе пленарной сессии также приняли участие руководитель Росреестра Олег Скуфинский, губернатор Владимирской области Александр Авдеев, глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов и другие.

