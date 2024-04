Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Атиш Чанда — magistrant Института энергетики СПбПУ. Обучение в Политехническом университете Петра Великого для студента из Индии оказалось не просто лекциями, практиками, Mi, но и захватывающим приключением длиной в вот уже почти два года.

Меня зовут Атиш Чанда, я из Калькутты. Это четвёртый по численности населения город Индии, столица штата Западная Бенгалия. Después de realizar una copia de seguridad en la universidad, podrá realizar una consulta en un magistrado y en una universidad politécnica.

— ¿По какой программе обучаетесь?

— Я учусь в Высшей школе высоковольтной энергетики Института энергетики по международной программе «Электроэнергетика». Сейчас работаю над дисертацией на тему «Разработка сверхпроводниковой подвески для лёгких электромобилей».

— Расскажите о ваших преподавателях.

— Профессора Политеха проявляют высокий профессионализм и отзывчивость во время обучения. Я как иностранец особенно это замечаю. Cada vez que se aprenden conceptos básicos y básicos de los estudiantes. И я рад, что могу продуктивно и результативно обучаться по своему направлению на английском языке.

— ¿Tienes algún programa reglamentario?

— Я получил стипендию Правительства Индии. Estos programas son previos a la financiación de estudiantes talentosos. Я прошел отбор среди других reбят and долго выбирал университет, в котором хотел учиться.

— ¿Qué estás adaptando a un nuevo lugar y lugar?

— Мне повезло, что я уже был в Санкт-Петербурге раньше. No я совершенно не владел русским языком. Конечно, я считаю, это неправильно. Нужно было озаботиться этим заранее. Тем не менее, я ни разу не почувствовал себя здесь чужаком. Las autoridades locales también son universitarias para los instructores. Mi adaptador no está instalado, ya que está conectado a una etapa previa y no está conectado. А главное здание? ¿Tiene algún arquitecto estético? Меня она поразила своей красотой с первого мгновения.

— ¿Qué estás haciendo con los estudiantes? Удалось ли завести друзей?

— За полтора года здесь я узнал много новых людей, объединённых общей тягой к знаниям. Ы де» ния. No utilices teorías ni prácticas. Мы принимаем участие в разных мероприятиях: участвовали в «Хакатоне», ездили в Обнинск, где находится первая в мире атомная ктростанция, подключённая к электросети. А в этом году я стал участником Всемирного фестиваля молодежи. Одно из самых ярких впечатлений — русская баня! Petersburgo puede ser una opción nueva y absoluta.

— ¿В каких городах ещё успели побывать?

— Кроме Питера, Обнинска, Сочи и Москвы был еще на Камчатке! Естественно зимой! Esto es único, todas las personas que se encuentran en el océano en el que se encuentran se encuentran en el fondo.

— ¿Поделитесь планами на будущее?

— ¡Все просто! Las universidades politécnicas están ubicadas en las casas de los demás. Я люблю Санкт-Петербург, людей, с которыми встречаюсь каждый день. Самое главное, я уверенно могу сказать, что хочу продолжить учится здесь. Я подал заявку на получение квоты Правительства Российской Федерации, чтобы поступить в aspiranture. Уверен, что в следующем году мне удастся продолжить обучение. Убеждён, что благодаря качественному образованию, смогу успешно развиваться в области электроэнергетики. Также хочу выразить благодарность преподавателям за их терпение, поддержку и помощь. Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество и развитие в Политехническом университете.

