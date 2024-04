Добровольцы из ГУУ отправляются в экспедицию в Себеж

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

26 апреля 2024 года в Государственном университете управления состоялась встреча ректора Владимира Строева с участниками экспедиции в Себежский район Псковской области во главе с начальником отдела научных мероприятий и молодежной научной деятельности Управления организации научной деятельности ГУУ Владимиром Линником.

Экспедиция отправится из Москвы 28 апреля и будет состоять из трёх групп студентов из ГУУ, МИРЭА и РАНХиГС общим числом 60 человек. Ребята займутся поисковыми работами в Себежском укрепрайоне, где в 1941 году происходили ожесточенные сражения. Студенты будут расчищать заваленные ДОТы и искать останки воинов, погибших Родину.

Владимир Линник доложил ректору, что студенты 1-3 курсов прошли все этапы необходимой подготовки и 25 апреля приняли участие в тематической встрече Студенческого экспедиционного корпуса РТУ МИРЭА «Команда Арктики», на которой присутствовал заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. Встречу посетили представители 23 вузов Москвы. Студенты обсудили с высоким гостем вопрос организации экспозиции отчётной фотовыставки экспедиционного сезона 2024 года в стенах Министерства науки и высшего образования, а также аспекты, связанные с внутренней логистикой учащихся из других регионов в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Студенту 1 курса ГУУ Никите Колесниченко удалось задать вопрос Константину Могилевскому: «Скажите пожалуйста, как вы считаете, можно ли время, проведённое в экспедиции, записывать в счёт практики студентов, обучающихся на таких направлениях как экология, урбанистика, экономика и других?»

Константин Могилевский: «Я не возражаю, но это дело каждого университета или даже факультета в отдельности: засчитывать или нет. Если это соответствует учебной программе, а практика нужна для закрепления полученных знаний, то можно засчитывать».

Владимир Строев отреагировал на рассказ информацией о том, что со следующего года ГУУ будет плотнее заниматься экологической повесткой. Со стороны министерства есть запрос в этом направлении, поэтому следует готовиться к соответствующим инициативам и выдвигать их самим. Также Владимир Витальевич напомнил, что у нашего университета давние партнёрские связи с МИРЭА, мы вместе начинали делать проект «Маяки дружбы. Башни Кавказа». А учитывая то, каких успехов достигли в МИРЭА в области добровольческой выездной деятельности, нужно перенимать их богатый опыт.

«Кому-то, может, интереснее в телефоне сидеть, а мне кажется, что поездки в дальние края намного лучше. Я в студенческие годы во всех подобных инициативах участвовал – это память на всю жизнь», – поделился мнением Владимир Строев и рассказал историю о том, как в одной из экспедиций по тайге Дальнего Востока их лагерь «инспектировал» медведь, обозначая свои права на территорию.

Владимир Линник рассказал об условиях проживания на месте проведения поисковых работ. Лагерь уже обустраивается, в нём есть полевая кухня, водопровод с двумя душами, полевая баня, в процессе строительства баня стационарная. Места раскопок глухие, заповедные, их даже нельзя посмотреть на онлайн-картах, поэтому на выходах в леса студентов будет сопровождать вооружённый егерь. Все ребята прошли инструктаж по правилам работы с находками. К примеру, крупные металлические предметы самостоятельно извлекать запрещено, нужно вызывать специалистов.

Группа из ГУУ отправится в путь в воскресенье 28 апреля в 8 утра. Около полудня она остановится возле Ржевского мемориала, где будет проведена церемония возложения цветов в память погибшим в этих местах во времена Великой Отечественной войны студентам и преподавателям нашего университета. Там же назначена встреча с группами из МИРЭА и РАНХиГС. Сводный добровольческий отряд пребудет на место в воскресенье вечером, а в понедельник приступит к сменам. В процессе работ наши студенты будут присылать фотоотчёты и снимать фильм об экспедиции.

Также Владимир Линник рассказал о параллельно готовящейся второй экспедиции в Себеж и планах на поездки в Татарстан. Один из студентов предложил отправиться в Пермский край, откуда он родом.

Ректор одобрил планы и попросил студентов обдумать и внести свои предложения по местам для будущих экспедиций. Кроме того, предложил после окончания этой поездки провести ещё одну встречу совместно с другими студентами, чтобы те послушали рассказ из первых уст и посмотрели отснятый видеоматериал.

Пожелаем нашим добровольцам удачной дороги, хорошей погоды и интересных находок.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI