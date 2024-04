Дмитрий Вольвач: торгово-экономические связи с Африкой поддерживают 79 регионов России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Регулярные контакты между российскими и африканскими регионами улучшают качество жизни людей, создают новые рабочие места и возможности для совместного социально-экономического развития, способствуют формированию технологической, производственной и инвестиционной кооперации.

Об этом заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач заявил в ходе своего онлайн-обращения к участникам заседания комиссии Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества, которое прошло в Санкт-Петербурге. Он проанализировал развитие двустороннего сотрудничества и межрегиональной кооперации со странами африканского континента в контексте решений, принятых на Втором саммите «Россия-Африка», который прошёл в июле 2023 года под председательством Президента России Владимира Путина.

Среди наиболее активных регионов, сотрудничающих с Африкой, замминистра назвал Челябинскую, Московскую и Свердловскую области, Краснодарский и Красноярский края, Санкт-Петербург и Москву. По итогам 2023 года торгово-экономические связи со странами Африки устанавливали и поддерживали 79 российских регионов.

«В условиях вынужденного сворачивания торгового взаимодействия с рядом стран Запада, рынок Африки имеет стратегическое значение. Важно продолжать наращивать сотрудничество с дружественными партнерами, в список которых входит подавляющее большинство стран континента, – отметил Дмитрий Вольвач. – По результатам решений, принятых в ходе Второго саммита «Россия-Африка», российские регионы достигли договорённостей с африканскими партнерами о создании Крымско-африканского делового совета. Первое заседание состоялось в октябре 2023 года «на полях» VI Ялтинского экономического форума».

На уровне региональных площадок активное сотрудничество с Африкой налажено у Республики Татарстан – через Татарстанский нефтегазохимический форум и Дом Африки в Казани. Москва регулярно организует бизнес-миссии для экспортно ориентированных компаний промышленного сектора в африканские государства. В Краснодарском крае на уровне Торгово-промышленной палаты региона функционирует комиссия по экономическому сотрудничеству со странами Ближнего Востока и Африки.

«В 2023 году товарооборот России со странами континента увеличился на 36,9 %. Увеличение товарооборота произошло как за счёт экспорта – на 42,9 %, так и за счёт роста закупок из Африки – на 8,6 %, что свидетельствует о взаимном интересе к развитию торговли со стороны российских и африканских деловых кругов», – привёл данные замминистра.

Отдельно замминистра остановился на расширении взаимодействия с африканскими партнёрами в многосторонних форматах, в том числе по линии Евразийской экономической комиссии и Комиссии Африканского союза.

Немаловажную роль в развитии торгово-экономических отношений с Африкой играет функционирование межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На сегодняшний день эффективно работают 18 межправкомиссий со странами Африки. Ведутся переговоры по заключению соглашений о создании межправкомиссий ещё с четырьмя африканскими государствами. В начале апреля 2024 года министр экономического развития России Максим Решетников возглавил российскую часть совместной межправительственной российско-танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Посол по особым поручениям, руководитель Секретариата экономического Форума «Россия – Африка» Олег Озеров, в свою очередь, обратил внимание на разноплановое развитие взаимодействия с африканскими государствами и расширение побратимских связей между российским и африканским народом.

«Необходимо и дальше поддерживать инициативы по выстраиванию внешнеэкономических связей российских и африканских регионов, содействовать заключению двусторонних соглашений, – отметил он. – В данный момент мы проводим кропотливую работу над обобщением предложений и рекомендаций по развитию связей с африканским континентом, в том числе касающихся изменений в законодательстве».

В заседании также приняли участие председатель комиссии Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества, Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, заместитель председателя комиссии, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Григорий Карасин, представители бизнес-сообщества и органов государственной власти России и Африки.

