Начальник управления молодёжной политики СПбГАСУ Ирина Нурыева ведёт Диктант Победы

26 апреля СПбГАСУ принял участие в Международной просветительско-патриотической акции федерального значения «Диктант Победы: помним сердцем, пишем с гордостью!».

В нашем университете тестирование прошли 53 обучающихся. Каждый участник Диктанта Победы не просто писал тест, но и прикасался к истории, ощущал связь поколений и чувствовал гордость за свою страну.

