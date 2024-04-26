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Денис Мантуров прокомментировал итоги «Иннопрома»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Завершила работу IV Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия».

Денис Мантуров с Заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым на IV Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

26 апреля 2024

Денис Мантуров с Заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым на IV Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

26 апреля 2024

Выступление Дениса Мантурова на IV Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

26 апреля 2024

Денис Мантуров с Заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым на IV Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

В выставочной экспозиции приняли участие более 400 компаний из России, Республики Узбекистан, Республики Беларусь и Китая, представляющих разные отрасли промышленности: машиностроение, металлургию, информационные технологии, решения для энергетики и другие. Общая площадь выставки превысила 14 тыс. кв. м. 

Российскую экспозицию представляли 247 экспонентов, 14 регионов России показали свои коллективные стенды, ещё 14 направили делегации с участием руководителей органов власти. 

Экспозиция Узбекистана включала в себя стенды всех регионов страны и коллективный стенд Министерства инвестиций, промышленности и торговли. Были продемонстрированы новейшие технологические разработки и готовая продукция в различных отраслях экономики. 

На полях выставки было подписано 45 соглашений, направленных на развитие торгово-промышленного сотрудничества. В рамках деловой программы прошло 20 сессий. Тема межрегионального сотрудничества стала одной из главных в повестке мероприятия. Руководители субъектов России и Узбекистана рассказали о важных кооперационных проектах, представители бизнес-сообщества и эксперты обсудили шаги по реализации озвученных инициатив.

«Выставка “Иннопром. Центральная Азия„ стала традиционным и знаковым событием не только для российских и узбекистанских предприятий, но и в целом для Центрально-Азиатского региона», – отметил Заместитель Премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.

«Ежегодно “Иннопром. Центральная Азия„ становится местом для выстраивания эффективного взаимодействия множества компаний региона. Очень активно участвуют российские регионы: 14 субъектов представили свои коллективные экспозиции. По сравнению с прошлым годом площадь региональных стендов выросла на 20%. За три дня мероприятие посетили более 10 тысяч человек», – сообщил Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

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