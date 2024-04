Денис Мантуров прокомментировал итоги «Иннопрома»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Завершила работу IV Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия».

Денис Мантуров с Заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым на IV Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

В выставочной экспозиции приняли участие более 400 компаний из России, Республики Узбекистан, Республики Беларусь и Китая, представляющих разные отрасли промышленности: машиностроение, металлургию, информационные технологии, решения для энергетики и другие. Общая площадь выставки превысила 14 тыс. кв. м.

Российскую экспозицию представляли 247 экспонентов, 14 регионов России показали свои коллективные стенды, ещё 14 направили делегации с участием руководителей органов власти.

Экспозиция Узбекистана включала в себя стенды всех регионов страны и коллективный стенд Министерства инвестиций, промышленности и торговли. Были продемонстрированы новейшие технологические разработки и готовая продукция в различных отраслях экономики.

На полях выставки было подписано 45 соглашений, направленных на развитие торгово-промышленного сотрудничества. В рамках деловой программы прошло 20 сессий. Тема межрегионального сотрудничества стала одной из главных в повестке мероприятия. Руководители субъектов России и Узбекистана рассказали о важных кооперационных проектах, представители бизнес-сообщества и эксперты обсудили шаги по реализации озвученных инициатив.

«Выставка “Иннопром. Центральная Азия„ стала традиционным и знаковым событием не только для российских и узбекистанских предприятий, но и в целом для Центрально-Азиатского региона», – отметил Заместитель Премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.

«Ежегодно “Иннопром. Центральная Азия„ становится местом для выстраивания эффективного взаимодействия множества компаний региона. Очень активно участвуют российские регионы: 14 субъектов представили свои коллективные экспозиции. По сравнению с прошлым годом площадь региональных стендов выросла на 20%. За три дня мероприятие посетили более 10 тысяч человек», – сообщил Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

