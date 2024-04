Галине Маяровской, президенту Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженному деятелю искусств России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Михаил Мишустин поздравил президента Российской академии музыки имени Гнесиных с юбилеем.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Вы – яркий, творчески одарённый человек, свою жизнь посвятили служению искусству, внесли большой вклад в отечественную культуру.

Под Вашим руководством академия динамично развивается, создаются новые факультеты и кафедры, внедряются новаторские идеи и решения. Благодаря Вам расширяется международное сотрудничество и культурный обмен, проводятся масштабные мероприятия – фестивали, форумы, семинары, мастер-классы для российских и иностранных студентов. Ваши выпускники становятся лауреатами самых престижных конкурсов, выступают в лучших творческих коллективах на ведущих концертных площадках страны и за рубежом. Желаю Вам крепкого здоровья и вдохновения».

