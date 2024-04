В СПбГАСУ – два новых направления подготовки: получена лицензия на обучение по мехатронике и робототехнике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

СПбГАСУ получил лицензию на образовательную деятельность по двум новым направлениям подготовки: 15.03.06 Мехатроника и робототехника (уровень бакалавриата) и 15.04.06 Мехатроника и робототехника (уровень магистратуры).

Актуальность обучения мехатронике и робототехнике возрастает с каждым годом: промышленные манипуляторы и автономные транспортные и транспортно-технологические средства находят всё большее применение. Внедрение мехатронных и робототехнических систем и комплексов в строительство, автомобильно-дорожный комплекс, машиностроение требует высококвалифицированных специалистов в данной области – выпускников нашего университета.

В 2024 г. состоится первый набор на обучение по программе бакалавриата 15.03.06 Мехатроника и робототехника.

Обучение позволит студентам глубоко погрузиться в мир передовых технологий и инновационных методов работы. Образовательная программа строго структурирована и сбалансирована, включает в себя как теоретические основы, так и практические занятия, чтобы дать всеобъемлющее понимание предметной области.

Студенты новой программы будут активно осваивать передовые технологии, включая нейросети, искусственный интеллект, промышленную роботизацию и мобильную робототехнику. Это открывает широкий спектр карьерных возможностей в сфере мехатроники и робототехники, позволяя выпускникам быть востребованными на рынке труда и способными к решению сложных задач в промышленности.

Ключевые дисциплины направления:

информационные технологии;

интернет вещей;

детали машин и основы конструирования;

проектирование мехатронных и робототехнических систем;

управление мехатронными и робототехническими системами;

основы конструкций промышленных роботов и наземных транспортно-технологических машин;

техническая эстетика и основы дизайна мехатронных и робототехнических систем;

аддитивные технологии.

Кроме того, в программе обучения – применение программного обеспечения для автоматизации жизненного цикла изделий, навыки постановки задач и проведения исследовательских работ, чтения и использования нормативной документации, расчёта и применения приводов, используемых в мехатронных и робототехнических системах.

