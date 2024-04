В ГУУ составят интерактивную карту геотермальных ресурсов России

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственном университете управления проводится реализация научного проекта «ГеоМап» по формированию интерактивный карты геотермальных ресурсов России, выполняемого в рамках передовой инженерной школы ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова и ГУУ «РосГеоТех».

Проект направлен на актуализацию интерактивной карты геотермальных ресурсов Северо-Кавказского федерального округа и последующее формирование научно-методических подходов для анализа экономического и экологического эффектов от ликвидации и консервации нефтяных скважин и от их перевода в геотермальные. Полученные результаты будут распространены на другие субъекты Российской Федерации.

Проект реализуется с 2024 по 2027 годы. в четыре этапа – от сбора информации до разработки методологии оценки и методологии экстраполяции результатов расчета экономического и экологического эффектов от ликвидации и консервации нефтяных скважин или перевода их в геотермальные.

Сейчас научный коллектив выполняет работы первого этапа – сбор первичной информации о состоянии нефтяных скважин и их количестве на территории России, оценка дифференциации регионов по наличию, использованию и состоянию скважин. Ученые определили необходимый список источников информации и показателей, характеризующих наличие, использование и состояние нефтяных скважин на территории Российской Федерации. Разработана система показателей оценки состояния и использования фонда нефтяных скважин. Для актуализации информации по имеющимся в открытом доступе данным проведен запрос в федеральные органы исполнительной власти, занимающиеся сбором и агрегацией данных по энергетическому блоку, о предоставлении необходимой статистической информации.

