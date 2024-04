Архитекторы рассказали студентам, как создать своё бюро

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Фёдор Горегляд, Андрей Кораблёв, Яна Голубева, Илья Спиридонов, корреспондент журнала «ЛОКУС» Иван Казадаев, Виктор Королёв, Иван Протопопов

В рамках Архитектурных сезонов СПбГАСУ состоялась встреча студентов с практикующими архитекторами и руководителями архитектурных бюро. Будущие специалисты из первых уст услышали о том, как проложить путь к успешному бизнесу.

Тема круглого стола «Как открыть свое бюро?» была выбрана не случайно: будущих специалистов интересует, как сделать первые шаги в профессии, реализовать свои творческие амбиции и при этом хорошо зарабатывать. Профессионалы-практики с разным опытом работы постарались ответить на эти вопросы. Среди них – выпускники нашего университета, полтора года назад открывшие собственное бюро «Челы»: Иван Протопопов и Виктор Королёв.

«Создание бюро стало продолжением нашей деятельности в архитектурной мастерской кандидата архитектуры Константина Колодина. После окончания университета мы трудоустроились по специальности, но параллельно продолжали совместную работу. Вскоре поняли, что нам хочется разрабатывать свой творческий метод и полностью погрузиться в эту деятельность. Так пришла идея создать собственное бюро», – рассказали Виктор Королёв и Иван Протопопов.

Оказалось, что молодые архитекторы повторили путь многих опытных коллег. Так, партнёры бюро «ХВОЯ» Илья Спиридонов и бюро «DAbureau» Фёдор Горегляд с друзьями-единомышленниками тоже когда-то решили, по их словам, делать то, им что действительно нравится, развиваться в интересующем направлении, а не выполнять проекты только потому, что этого требует должность в организации работодателя. Подобная история и у руководителя бюро «TOBE» Андрея Кораблёва.

«В одной организации мне поручили возглавить архитектурный проект. Проект был успешно выполнен, и я продолжил работать в компании. Однако со временем мои взгляды стали расходиться с политикой организации, поэтому я решил собрать свою команду», – рассказал Андрей Кораблёв.

Владелица и руководитель бюро «MLA+» Яна Голубева отметила, что на момент создания бюро у неё был опыт работы в государственных проектных институтах, проектных организациях, крупной строительной компании. Но она поняла, что хочет именно руководить проектами, чтобы работать в интересных ей направлениях и согласно собственному ви́дению сформировать команду, которая будет действовать как единый организм. Для реализации своей цели, чтобы лучше узнать рынок, встретиться с потенциальными заказчиками и партнёрами, Яна стала активно посещать различные профессиональные форумы. Так она получила предложение от голландского бюро открыть их представительство в России, и в итоге успешно руководит им уже 12 лет.

«Сейчас у нас два офиса – в Москве и в Петербурге. В штате – 60 человек, и в связи с увеличением заказов планируем привлекать новых партнёров. Мы стараемся реагировать и отвечать на запросы рынка. Я считаю, что архитектура – сервисная профессия. Можно архитектуру воспринимать как искусство, а можно как бизнес. Я больше придерживаюсь второго мнения, поэтому успех в этой сфере связываю с качеством услуги: чем оно выше, тем выше успех. При этом мне хочется делать хорошее. По ощущениям, мне это удаётся, что приносит и удовольствие, и доход», – рассказала Яна Голубева.

Архитекторы признались, что зачастую приходится поработать минимум два-три года, чтобы заявить о себе, вызвать доверие клиентов и начать получать стабильный доход. Андрей Кораблёв добавил, что на финансовом состоянии бюро может негативно сказаться несвоевременная оплата со стороны заказчиков.

Архитекторы дали советы тем, кто в будущем хочет создать своё бюро. Яна Голубева посоветовала посещать различные конференции, воркшопы, иные профильные и смежные с ними мероприятия, чтобы завязать как можно больше знакомств с представителями различных сфер, поскольку зачастую именно по знакомству удаётся получить крупные заказы. В свою очередь, именно крупные проекты дают реальный рост в развитии бюро. Кроме того, она не советует участвовать в конкурсах, которые предполагают неоплачиваемые проекты. На первый взгляд, это может показаться способом сделать себе репутацию, но это плохая практика. «На архитектурном рынке много денег, и не надо на нём работать бесплатно; напротив, нужно сразу привлекать платёжеспособных заказчиков», – считает Яна Голубева.

Илья Спиридонов подтвердил правильность этого мнения, исходя из собственной практики. По его словам, как только бюро отказалось от такой идеи, его доходы стали расти.

Иван Протопопов посоветовал поработать в нескольких организациях, чтобы найти оптимальное для себя направление. Виктор Королёв предложил прежде всего задаться вопросом: «Для каких целей вы планируете создать бюро? Чтобы уйти с работы? Реализовать свои личные амбиции? Для эффективности деятельности?» Ответ на последний вопрос стал для создателей бюро «Челы» решающим.

Андрей Кораблёв согласился с тем, что для создания бюро нужно профессионально «созреть».

Фёдор Горегляд считает: чтобы стать руководителем, нужно прежде всего научиться делегировать полномочия. «Это сложно, но важно. Для этого нужно пройти стадию принятия, потому что поначалу кажется, что другие делают не так. Чётко сформулированные и распределённые должностные обязанности, сформированная корпоративная культура облегчат этот процесс», – убеждён он.

