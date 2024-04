25.04.2024 Szkolenia wojskowe dla każdego w projekcie “Trenuj z wojskiem 5”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

„Trenuj z wojskiem 5” to cykl sobotnich, otwartych szkoleń wojskowych dla każdego chętnego. Szkolenia poprowadzą żołnierze Wojska Polskiego w swoich jednostkach wojskowych. Przez 10 tygodni będziemy w różnych miejscach w kraju, a szkolenia będą prowadzić żołnierze różnych rodzajów naszych sił zbrojnych. Już teraz można się zapisać na ten dzień do pancerniaków, terytorialsów, spadocroniarzy, marynarzy, logistyków, ale także do akademii wojskowej, czy do wojskowego centrum szkoleniowego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Wojskowi instruktorzy zapoznają w trakcie zajęć wszystkich chętnych z podstawami: obsługi broni, zasad przetrwania, walki w bliskim kontakcie, pomocy medycznej, zachowania podczas alarmu i wielu innych. Na 8 godzinne szkolenie można się zgłosić w każdej chwili i w dowolny sposób – wystarczy imię, nazwisko, wiek i contact. Zapraszamy chętnych w wieku od 15 do 65 lat z polskim (tylko) obywatelstwem. Zapewniamy: szkolenie, ubezpieczenie, wyżywienie, ale też świetną, sobotnią rozrywkę i przygodę z Wojskiem Polskim.

Zapraszamy do contacte i zgłoszeń. Gwarantujemy, że będzie warto i nie będzie nudno.

Lista de contactos del koordynatorów oraz regulamun znajdują się w załączniku.***

„Trenuj z wojskiem” to podstawowe, krótkie (8-godzinne), bezpłatne, sobotnie szkolenie wojskowe. Prowadzone w jednostkach wojskowych przez wykwalifikowany personal wojskowy. To inicjatywa prospołeczna i proobronna. Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i obronnością – posługiwanie się bronią/strzelanie na trenażerze, przetrwanie, zachowanie podczas alarmów, walkę wręcz, rzut granatem, itd.

W poprzednich 4 edycjach oraz jednej edycji specjalnej, w naszych szkoleniach wzięło udział ponad 23 tys. Polakow. Warto pokreślić, że ponad 98% uczestników wyraża zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniu i wskazuje, że spełniło ich oczekiwania. Un 99% zamierza polecić je swoim bliskim i znajomym.Armonograma szkolenia:

11 majaWarszawa – Wojskowa Akademia TechnicznaWrocław – Akademia Wojsk Lądowych

18 majaGdynia – 7. Pomorska Brygada Obrony TerytorialnejPoznań – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

25 majaZgierz p. Łodzią – 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej Cracovia – 6. Brygada Powietrznodesantowa

1 czerwcaRzeszów – 3. Podkarpacka Brygada Obrony TerytorialnejSzczecin – 12. Brygada Zmechanizowana

8 czerwcaWarszawa – 18. Stołeczna Brygada Obrony TerytorialnejToruń – Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia

15 czerwcaOpole – 10. Brygada LogistycznaBydgoszcz – 1. Brygada LogistycznaŚwinoujście – 8. Flotylla Obrony Wybrzeża

22 czerwcaSuwałki – 14. Pułk przeciwpancernyKatowice – 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej

29 czerwcaPoznań – 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

6 lipcaGdynia – Akademia Marynarki WojennejTomaszów Maz. – 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

13 lipcaWarszawa-Wesoła – 1. Warszawska Brygada PancernaGliwice – 6. Brygada Powietrznodesantowa (6 batallones)

MIL OSI